Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită

Chef Cătălin Scărlătescu a plecat zilele trecute într-o vacanță, iar într-o fotografie publicată pe rețelele de socializare, internauții au observat că o femeie ține mâna pe brațul lui. Coroborând acest detaliu cu declarațiile date de sora lui Scărlătescu în vară, lucrurile au fost destul de clare: juratul de la "Chefi la cuțite" a plecat însoțit de iubită.

Într-adevăr, chef Cătălin Scărlătescu a confirmat că se află într-o relație, dar preferă în continuare să fie discret și să nu își expună în public partenera.

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor.”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce spunea sora lui Scărlătescu despre noua lui relație

În urmă cu câteva luni, sora lui Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că acesta nu mai este singur. Ea a precizat atunci că este vorba despre "ceva serios".

"Relația este una foarte frumoasă și foarte asumată. Sper să fie cu happy-end. Eu așa sper și mă rog la Dumnezeu (n.red. – este femeia care-l va duce pe Scărlătescu la altar). Ei doi stau împreună mai tot timpul, lucru nou pentru el, nu știu pentru ea. De data asta, este ceva foarte serios și special. Nu știam că ies, ei au fost plecați undeva, eu nu am putut să merg. Este fiert, nu mi-a spus nimic despre ceea ce au făcut până acum, de aici mi-am dat seama că e ceva serios, dar cred că o s-o ia la emisiuni și la filmări cu el, peste tot. M-aș bucura enorm (n.red. – să aibă copii), dar e alegerea fiecăruia. M-aș bucura enorm pentru că un copil este ceva minunat în viața fiecărui om.", spunea sora lui Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.