Cătălin Botezatu, mărturii cutremurătoare despre lupta cu cancerul: Eram cadavru. Am simțit că înnebunesc. VIDEO

Cătălin Botezatu a fost invitat al podcastului moderat de Cătălin Măruță, “Acasă la Măruță”. El a povestit cu sinceritate despre cele mai grele momente din viața lui. A fost la un pas de moarte din cauza cancerului și a problemelor de inimă. În total a a trecut prin șase operații, una după alta.

„Șase (operații de cancer n.r.). Am început acum un an și jumătate, când în urma unui simplu control am descoperit un apendic mai inflamat. Doctorul mi-a spus: "E un apendic mai special". Și eu i-am zis: "Păi puteam să n-am eu ceva special"? În spatele acestui apendic se ascundea o tumoră. Era cancer. Am spus: "care e următorul pas"? Mi s-a spus că sunt mai multe variante de operații, că în România e mai delicat să le fac și am mers peste hotare, în Turcia, nu pentru că medicii din România nu sunt extraordinari, ci pentru că nu sunt condiții, aparatură. Bineînțeles că eu am fost puternic, deși colonul era era afectat. Au tăiat foarte mult și din colon, le-a fost frică să nu fugă vreo celulă cancerigenă pe undeva”, a povestit Cătălin Botezatu.

Probleme de inimă

Cătălin Botezatu s-a confruntat în trecut și cu probleme cu inima, afecțiune care nu a putut fi vindecată în totalitate.

„Am mai avut o problemă. Înainte de a face operația, am întrebat medicul cardiolog cât rezistă inima la anestezie. Mi s-a spus maxim trei ore, trei ore și ceva. Operația mea a durat șase ore. Diferența a fost ușor pe viu. N-am simțit atunci foarte tare durere, ci când am ieșit din anestezia totală, am simțit că înnebunesc, că mi se crapă tot. A fost urât, pentru că la câteva zile după ce această operație reușise, din cauza unor drene scoase rău, un mușchi s-a rupt și am făcut hemoragie internă. (...) Am crezut că am să mor atunci când mi-am văzut toți prietenii din România că vin să mă viziteze. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, rău. A venit Raluca Bădulescu, toți...”, a mărturisit Botezatu.

La un pas de moarte

În urma hemoragiei suferite, starea sa s-a agravat brusc, mărturisește Cătălin Botezatu. A scăpat cu viață datorită medicilor care au intervenit rapid.

„Norocul meu a fost că profesorul care m-a operat stătea aproape de spital. A venit în câteva minute, a spus: «moare!» Pierdusem foarte mult sânge. A scos dintr-o sală de operație un pacient, care nu era așa de grav, l-a pus în așteptare, pe hol, m-a băgat pe mine. Eu tremuram…le era frică să nu fac stop cardiac. M-au despicat, eram operat de trei zile, aveam copci… nu au mai avut răbdare să le scoată normal, le-au tras repede și au tăiat pe aceeași operație proaspătă, făcută în urmă cu trei zile. Eram cadavru, aveam 50 și ceva de kg, nu puteam să mă ridic din pat deloc.”, a mai spus creatorul de modă.