Cătălin Botezatu, despre relația cu tatăl său: Nu prea ne înţelegem foarte bine. Este un Don Juan

"Eu mă mândresc cu originea mea. (...) Alexandria este un oraş foarte frumos, dintr-un judeţ care a dat foarte multe valori, scriitori, pictori şi, de ce nu, politicieni. Este un oraş foarte frumos, în care am avut o copilărie extraordinară - mama o să mă certe acum, dar trebuie să spun că pe mine m-a crescut bunica mea, m-au răsfăţat bunica mea şi un întreg neam de femei, surorile mamei mele. Au contribuit la ceea ce sunt acum, la educaţia mea, pas cu pas", a spus Cătălin Botezatu, într-un interviu pentru Ionela Năstase, scrie okmagazine.ro.

"Tata s-a recăsătorit de câteva ori"

Cât despre relația cu tatăl său, Cătălin Botezatu a spus că: "Nu prea ne înţelegem foarte bine. Nu în sensul că, Doamne fereşte... Suntem două firi foarte puternice, la fel de vulcanice. Tatăl meu a divorţat de mama mea atunci când eu eram foarte mic, s-a recăsătorit de câteva ori. Este un Don Juan. Cred că îmi seamănă. Îl iubesc foarte tare, deşi nu ştiu să-i arăt asta, nu ştiu să-mi arăt afecţiunea faţă de părinţi. Întotdeauna am fost foarte rece, rar i-am spus mamei "Te iubesc", poate în ultima perioadă... Dar nu-mi iese asta... Îi iubesc. Mama e totul pentru mine, tatăl meu e tatăl meu, clar, şi-l iubesc, şi-l apreciez, şi am furat multe şiretlicuri de la el şi chestii de masculinitate".

"Boala a recidivat într-un mod destul de urât"

"Am trecut amândoi, din nefericire prin nişte cumpene extraordinare, când am fost operaţi amândoi de cancer! Gândeşte-te că, în aceeaşi zi, s-a nimerit să fiu eu, în Turcia, operat de acel cancer nenorocit şi făceam o operaţie periculoasă de tip hightech, iar el făcea, în România, o operaţie la fel de periculoasă la plămâni, de cancer. Deci a fost foarte greu. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an şi ceva, foarte grav, am reuşit să-l salvez efectiv pe ultima sută de metri. Şi-a revenit, numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât şi, deşi l-am trimis prin spitale, eu am plecat, m-am îmbolnăvit şi eu, neştiind exact ce am, pentru că m-am dus la un singur control - se ştie asta!".

