Cătălin Botezatu, despre divorţul Anamariei Prodan: Nu cred că duce lipsă de un alt bărbat

Cătălin Botezatu, un prieten apropiat al cuplului Prodan-Reghecampf, a declarant că este convins de faptul că Anamaria Prodan nu duce lipsă de admiratori și că în cele din urmă ambii parteneri vor reuşi să îşi găsească echilibrul.

„Asta este viaţa. Anamaria este o femeie deşteaptă. Nu cred că duce lipsă de un alt bărbat. Amândoi sunt extraordinari şi îmi sunt prieteni. Cu siguranţă îşi vor găsi echilibrul şi vor depăşi. Dacă sunt sentimente e greu, dacă iubeşti este greu să depăşeşti momentul atât de uşor, dar asta este. Când nu mai e iubire, trebuie să acceptăm înfrângerea. E greu, ştiu, mi s-a întâmplat şi mie. Dar viaţa e frumoasă şi trebuie să ne gândim mereu că e scurtă şi trebuie trăită la maxim.", a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul unei emisiuni TV, scrie Wowbiz.ro.



Cătălin Botezatu este de părere că niciunul dintre cei doi nu ar trebui să mai trăiască de acum înainte în trecut, chiar dacă mai există unele regrete.



„Dacă stăm aşa să o tărăgănim după oricine, fie că a fost marea ta iubire, atunci ne pierdem timpul. Şi ajungi într-un punct în care te întrebi de ce nu ai profitat de acest timp să-ţi faci viaţa mai bună. Sunt „de ce-uri" din astea şi regrete, pentru că toată lumea are regrete pe care nu le mai poţi întoarce, nu mai poţi face nimic.", a mai spus Cătălin Botezatu

Anamaria Prodan, mesaj de ADIO pentru Reghe. Cum se împarte AVEREA

Invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Anamaria Prodan a spus categoric că nu mai există cale de împăcare cu Laurențiu Reghecampf și a explicat ce se întâmplă cu averea familiei după divorț.

Astfel, impresara a dezvăluit că singura solicitare a antrenorului de la CSU Craiova a fost ca ea să renunțe la numele Reghecampf.

"Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!

Un om poate să-mi facă orice, dar să nu să mă trădeze sau să mintă. Și să nu-mi trădeze familia și copiii. E o trădare fabuloasă. Nu vreau să-l iert! Putem divorța în 30 de secunde la Ambasada SUA, pentru că eu sunt cetățean american. Nu avem nimic de împărțit. Toți banii mei sunt moșteniți de la mama mea. Nu avem nimic de împărțit. Laurențiu are salariul lui, dar să nu exagerăm și să spunem că a avut 7 milioane de euro salariu.Dacă pleacă din căsnicie, Reghecampf pleacă cu salariu de la Universitatea Craiova și o casă în America, atât! Anamaria Prodan este milionară! Nu eu, copiii. El? Nu știu.", a declarat Anamaria Prodan, la PRO TV. Vezi întreaga declarație AICI.