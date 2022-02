Carmen Tănase, pe Via Dolorosa: Am cunoscut un bărbat, ziceai că e Iisus. Am văzut expresia lui, deşi a încercat să mascheze

"Am fost în Israel o dată. În grupul acela era o doamnă, foarte cunoscută, care făcea foarte mare caz de credinţa pe care a învăţat-o de la mama dânsei şi ne ţinea nişte lecţii de credinţă, de Dumnezeu, de religie, de toate alea. La un moment dat, pe Via Dolorosa, doamna era foarte elegantă, cu pălărie cu pene, pantofiori finuţi, etc. Era ciudată în peisajul acolo. Acolo te duci lejer, că urci. Am zis că poate aşa arată dânsa respectul pentru locul acela", a declarat Carmen Tănase la podcast.

"Cea mai frumoasă zi a fost când l-am văzut pe Tudor prima dată. A fost și comică întâlnirea, pentru că eu am născut prin cezariană, că așa am vrut eu. Nu era pe vremea aia voie, a fost complicat... dar el avea 4 kg jumate. Și după cezariană, că mi-a făcut anestezie totală, nu poți să-l vezi imediat.

Când m-am trezit din anestezie nu era nimeni pe acolo și am zis: copilul unde o fi?! Și zăpăcită așa din anestezie, m-am ridicat în capul oaselor, am stat puțin și când mi-a trecut am ieșit din salon și am luat-o pe hol, un hol lung și urât.

La un moment dat aud în spate: Hiiii! Ce-ați făcut?!

N-am putut să mă întorc, dar a ieșit o asistentă și a început... că puteam să cad, că nu știu ce.

Zic: Doamnă, vreau să-mi văd copilul, ce n-ați înțeles? Și eu vreau acum să-l văd!

Ea: Nu, că haideți înapoi.

Eu: NU! Suntem la jumătatea holului, mergem la copil. Nu mai fac jumatea holului, pierd timpul. Mergem la copil!

Și când am intrat în camera în care erau toți bebelușii am văzut niște multe pătuțuri cu niște copilași mici în fiecare pătuț. Într-un sigur pătuț era unul singur, mai mare și am zis ăla e copilul meu. Clar!

Nu mai avea loc altul! A fost singur în pătuț și erau înfășați total de la cap și tot, erau ca niște coconi. El dormea și avea o fețișoară curată, ceilalți erau galbeni că făcuseră icter. Al meu era roz, cu trăsăturile foarte bine definite și când m-am apropiat de el am zis: Doamne, seamănă numai cu ta-su!

Era Țucu, dar fără barbă.

Am zis: Aoleu, de ce seamănă numai cu ta-su, adică cu ce am greșit pe lumea asta? În fine, cum e, e copilul meu!

Ăla a fost un moment extraordinar că l-am luat în brațe și-mi era și frică", a mai spus Carmen Tănase.

