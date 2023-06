Carmen Brumă a vorbit despre trauma trăită în adolescență. Multe tinere trec prin asta

"O eră foarte agresivă, într-adevăr. Eu însămi sunt o fostă adolescentă supraponderală. Am avut nu mai puțin 87 de kilograme. Asta înseamnă 37 de kilograme peste greutatea pe care o am la acest moment. Știu ce înseamnă trauma cauzată de aceste kilograme în plus și disconfortul fizic real pe care îl ai, dublat de oprobiul societății, de presiunea care e pusă, mai ales la vârsta respectivă, și de incertitudinile și lucrurile complicate prin care treci la vârsta adolescenței. Fără să ai aceste probleme de greutate, ele vin peste o cohortă de stări emoționale.

Insecuritatea, neîncrederea în sine, fuga pământului de sub picioare, neînțelegerea ta și a lumii din jur, negăsirea unui scop, toate astea fac parte din ceea ce simte un adolescent și fără să aibă probleme de greutate. Cu atât mai mult în momentul în care ai astfel de probleme - e greu, e traumtizant și, din păcate, foarte multe dintre fetele și adolescenții, care trec prin asta, ies cu mari traume care-i afecteaza pe tot parcursul vieții adulte. Cred că este necesar ca un părinte, ca un adult să îi ajute să ducă această bătălie cu kilogramele în plus, să fie alături de ei", a spus Carmen Brumă pentru viva.ro..

Alimentația copiilor. Medicul nutriționist Mihaela Bilic, reguli: Nu trebuie forțați să mănânce

"Niciodată alimentația nu a fost mai importantă decât în copilărie. Mâncarea are un rol fundamental în creștere. Și, pe lângă nevoile nutriționale, tot în copilărie se dezvoltă o relație echilibrată cu mâncarea. Care sunt regulile care trebuie respectate? Copii au nevoie de nutrienți de calitate, repartizați în 3 mese principale și 1-2 gustări. Stomacul unui copil este mic şi se umple rapid, el va prefera instinctiv produsele concentrate în calorii (brânzeturi, mezeluri, dulciuri) şi va evita legumele. Este normal, creștem din grăsime și zahăr nu din apă și fibre.

Până la vârsta de 5 ani, tubul digestiv este sensibil și incomplet dezvoltat. Evitați cerealele integrale şi fibrele în exces. Dați copiilor pâine albă şi legume prelucrate termic, ca să limitați aportul de fibre insolubile şi riscul de intoleranțe digestive. Dieta recomandată copiilor va conține 55% grăsime, iar peștele gras se consumă de min. 2 ori/săpt. Copiii trebuie să bea lapte integral, grăsimea din lapte, unt şi brânzeturi care asigură aportul de acizi grași şi vitamine liposolubile necesare funcționării sistemului nervos. Produsele lactate au efect de prevenire a obezității și contribuie la creșterea în înălțime, laptele fiind principala sursă de calciu și vitamina D pentru un copil." Citește mai departe>>

