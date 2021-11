Caramitru face mișto de Nicușor Dan: Până şi Floricica Dansatoarea e vaccinată

"62% din populația de peste 12 ani din Bucuresti e vaccinată. In curând ajungem la 70%. Nicusor însă - nu e vaccinat - deși până si Floricica Dansatoarea e. Azi nu a putut sa intre din cauza asta la Guvern. Ce vreți să mai comentam sau să mai discutăm, ce?", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, nu are certificat verde. Chiar el a recunoscut asta joi, după ce o şedinţă cu Florin Cîţu care trebuia să aibă loc la Palatul Victoria s-a mutat la sediul PNL.

"Nu am (n.r. - certificatul verde), dar nu acesta a fost motivul pentru care am venit la PNL. Am ajuns la guvern și mi s-a comunicat să ajung aici. Mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat și am venit aici", a explicat Nicuşor Dan după ce a fost întrebat de către jurnalişti dacă nu cumva şedinţa s-a mutat din cauză că nu a putut intra în sediul Guvernului fără certificatul verde.

Întrebat, la o emisiune TV, dacă este antivaccinist, Nicuşor Dan a spus: "Nicidecum! După cum ştiţi, sunt un om de ştiinţă, sunt un om care vine din mediul academic, care citeşte, se informează şi ascultă de vocea ştiinţei. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus. Sunt cam cinci-şase luni de atunci. Mă voi vaccina şi în momentul în care mă voi vaccina o să aflaţi".

Nicuşor Dan a discutat cu premierul despre posibilitatea extinderii limitei de îndatorare a PMB pentru achiziţia ELCEN

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a discutat, joi, cu premierul Florin Cîţu despre posibilitatea extinderii limitei de îndatorare a Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea achitării unei prime tranşe pentru achiziţia ELCEN.



În cadrul unei declaraţii de presă, edilul general a reamintit că Municipalitatea intenţionează de 15 ani să achiziţioneze ELCEN.



"Noi suntem în Bucureşti în situaţia în care avem un distribuitor de căldură, care este Termoenergetica, fostul RADET, şi în care avem un mare operator producător, care este ELCEN. Noi am făcut paşii procedurali pentru a achiziţiona ELCEN, pentru a avea un singur producător, transportator şi distribuitor la nivelul municipiului Bucureşti. Există un plan de reorganizare, ELCEN este în insolvenţă şi ne trebuie un avans de 30% din valoarea de 1.075.000.000 lei. Am discutat cu prim-ministrul posibilitatea de ajutor de împrumut pe care Primăria Municipiului Bucureşti să îl ia, astfel încât să poată să achite această primă tranşă", a spus edilul după întâlnirea cu Florin Cîţu.



Potrivit acestuia, tranşa de 30% ar reprezenta 325 de milioane de lei, la care s-ar adăuga însă facturi curente.



"Tranşa de 30% înseamnă 325 de milioane. Mai avem nevoie de nişte bani pentru a stinge nişte facturi curente. Deci, undeva 500-600 de milioane. Termenul optim pentru ca această operaţiune să aibă loc este finalul acestui an", a spus el.



Pe 1 septembrie, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotărâre privind aprobarea acţiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) prin transferul de activitate de la ELCEN SA la Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA.



Pe 30 august, Nicuşor Dan preciza că Municipalitatea nu are bani pentru preluarea ELCEN de către Termoenergetica, dar că Primăria doreşte să îi fie extinsă limita de îndatorare, pentru a putea achita prima tranşă.



"Nu există banii aceştia acum şi nu vor exista dacă Guvernul nu ne ajută. Nu cerem bani de la Guvern. Cerem numai să ne extindă limita de îndatorare, pentru că Bucureştiul, spre deosebire de capitalele europene, este un oraş foarte-foarte puţin îndatorat. Deci, banii aceştia nu există acum. Sperăm ca Guvernul să înţeleagă problema şi să ne ajute, ca să avem nişte bani cu care să plătim prima tranşă", explica Nicuşor Dan.