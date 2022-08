Când va muri Soarele? Astronomii au aflat

Misiunea principală a Gaia este să cartografieze Calea Lactee. Astronomii urmăresc poziția și mișcarea stelelor pe cer, în timp ce fac observații detaliate ale luminozității și clasificării spectrale a fiecărei stele. Aceste valori pot fi folosite pentru a determina factori precum compoziția chimică și temperatura stelelor, care pot fi utilizați pentru a estima vârsta unei stele.

Încă nu i-a sosit ceasul

Masa unei stele rămâne aceeași cu vârsta, dar temperatura se schimbă. Această valoare depinde de fuziunea nucleară care are loc în miezul stelar și crește pe măsură ce steaua se apropie de moarte, explică Space. Soarele este clasificat ca o pitică galbenă, de aproximativ 4,57 miliarde de ani și are o temperatură la suprafață de 5772 Kelvin. Astronomii au studiat stele similare cu temperaturi scăzute între 3.000 și 10.000 kelvin. Astfel de stele tind să fie mai mici și să trăiască mai mult.

După ce au determinat stelele cele mai asemănătoare cu Soarele, astronomii au calculat ora morții sale. Temperatura Soarelui va atinge vârful la aproximativ 8 miliarde de ani, după care se va transforma într-o stea gigantică roșie la o vârstă de 10 până la 11 miliarde de ani. În cele din urmă, steaua va rămâne fără hidrogen necesar pentru fuziunea miezului și va muri. Potrivit astronomilor, luminozitatea Soarelui crește cu aproximativ 10% la fiecare miliard de ani. De asemenea, crește și temperatura stelei și, în consecință, a Pământului – astfel de schimbări vor face planeta noastră nelocuibilă în viitor.

În mod evident, încă nu avem toate piesele puzzle-ului, atunci când vorbim despre Soare sau planeta noastră, dar mai ales despre legătura dintre cele două corpuri cerești. Suntem tentați să credem că Pământul devine mai rece, pe măsură ce se îndepărtează de Soare. Se pare că această informație nu este una adevărată, întrucât noi cercetări demonstrează opusul, oricât de greu ar fi de crezut acest lucru.

Ce s-ar întâmpla cu Pământul dacă Soarele s-ar răci timp de o săptămână?

Pentru început, ne-ar lua aproximativ opt minute să ne dăm seama că ceva nu este în regulă, deoarece este nevoie de mult timp pentru ca lumina solară să ajungă pe Pământ. După aceea, schimbările ar începe rapid, spun cei de la How Stuff Works. În mod surprinzător, Pământul nu s-ar întuneca complet, în primă fază. Cerul ar fi cu siguranță întunecat, dar am putea vedea în continuare o lumină palidă reflectată de alte planete de pe cer. Această strălucire slabă ar dura aproximativ o oră, iar după aceea, cerul s-ar întuneca în cele din urmă. Nu am mai vedea Luna, deoarece și ea reflectă lumina Soarelui. Dar am putea vedea în continuare stelele îndepărtate de pe cer, astfel încât cerul nu ar fi negru ca smoala.

Dacă soarele s-ar răci și s-ar întuneca, temperaturile de pe Pământ ar scădea, dar nu s-ar întâmpla imediat. Ar fi nevoie de aproximativ o săptămână pentru ca temperatura Pământului să scadă la aproximativ 32 de grade. Și, dacă ne uităm și pe termen mai lung, ar scădea la aproximativ minus 150 de grade într-un an.

