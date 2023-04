"Când mama pleacă, pur si simplu simt că nu mai trăiesc". Aproape 74.000 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate

"Când mama mea pleacă, pur si simplu simt că nu mai trăiesc. Mami pleacă de când eu aveam 6 ani, iar fratele meu 2. Când a plecat prima data, am plâns şi am crezut că m-a părăsit, dar după, bunica mi-a explicat că a plecat pentru noi toţi, pentru mai bine. De fiecare dată când mami pleacă, eu rămân cu bunicii, fratele şi tata. Anul acesta, urmează să plece şi tata, atunci nu ştiu cum o să reacţionez, dar cred că am să plâng", a spus o fetiţă de 12 ani care participă la activităţile psiho-educaţionale organizate de Salvaţi Copiii.

73.868 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate

"În statisticile oficiale sunt 73.868 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, septembrie 2022), din care 21.276 sunt complet lipsiţi de îngrijirea părintească, având ambii părinţi plecaţi peste hotare sau provenind din familii în care părintele unic susţinător este plecat. Neoficial însă, numărul acestora este mult mai mare", se arată în sondajul Salvaţi Copiii România, screi Rador.

"Intenţia de a lua copilul în străinătate, alături de părintele/părinţii plecaţi, apare doar în cazul a 7% dintre copiii din eşantionul măsurat de Salvaţi Copiii România. Pentru marea majoritate a cazurilor (79%) nu există o astfel de perspectivă", evidenţiază organizaţia.

Conform sursei citate, foarte mulţi dintre părinţii plecaţi nu intenţionează nici să se întoarcă definitiv în România (41%), în timp ce 38% au o astfel de intenţie, iar în celelalte cazuri nu s-a luat încă o decizie în acest sens.

În ce condiţii s-ar întoarce în ţară părinţii plecaţi la muncă

Dintre factorii care ar putea contribui la luarea unei decizii de întoarcere definitivă în ţară, cel mai frecvent invocat ţine de piaţa muncii (locuri de muncă, condiţii de salarizare) - 39%, urmat de îmbunătăţirea sistemului de sănătate (24%) şi de ameliorarea climatului social general/vieţii politice (20%).

Fenomenul copiilor rămaşi în ţară, în vreme ce părinţii lor muncesc în străinătate, este unul de amploare, definitoriu pentru România postdecembristă, susţine organizaţia.

