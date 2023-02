Cancer de sân la doar 7 ani. O fetiţă a fost supusă operaţiei de mastectomie: "Caz unic în lume"

Fata, originară din Quillota, o localitate situată la aproximativ 120 de kilometri nord de capitala Santiago de Chile, a primit teribilul diagnostic în septembrie. Totul a început cu un mic nodul la sânul stâng, pe care mama ei l-a descoperit întâmplător, relatează ziarele sud-americane.

"Într-o zi, după ce i-am făcut baie, o uscam şi, când îi aplicam crema, am observat că avea un bob de "fasole" sub mamelon. Am dus-o la Camera de Gardă şi au îndrumat-o către medicul specialist, dar a fost o examinare care a necesitat mult, aproape cinci luni pentru a fi efectuată", a explicat, pentru EFE, Patricia Muñoz, mama micuţei, scrie Rador, citând ilmessaggero.it.

"I s-a îndepărtat totul"

Cu trecerea timpului şi cu analizele ulterioare la care copilul a fost supus, tumora a crescut.

"Au operat-o în august şi aproape două luni mai târziu mi-au dat rezultatele biopsiei. Fiica mea avea cancer la sân. I s-a îndepărtat totul, inclusiv un nodul, iar teama mea este că acesta ar putea apărea la celălalt sân", a spus mama fetei.

"Este un caz unic în lume"

"Cazurile de tumoră la sân la fetele sub 14 ani sunt foarte rare, aproape inexistente. Vorbim de 0,0001%. Nu avem literatură despre argument, este un caz unic în lume", afirmă un medic de la Spitalul Universitar din Chile, Mario Pardo. Medicul specializat în mastectomie citează un studiu realizat de J. Murphy care, în 2000, în Canada, "a raportat o pacientă de 6 ani cu cancer la sân şi a remarcat că, până în acel moment, au fost publicate 38 de cazuri la copii sub 19 ani, cu o vârstă medie de 11 ani".

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea din cauza cancerului

Cancerul în România face cele mai multe victime, cu 48% mai multe decât media europeană, a declarat preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer Cezar Irimia în cadrul evenimentului 'Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului în contextul implementării Planului Naţional de Prevenire şi Control al Cancerului'.

"Cancerul în ţara noastră face cele mai multe victime. Cu 48% mai multe decât media europeană conform raportului de ţară al Comisiei Europene şi al OECD. (...) Este o ruşine pentru noi dar sunt convins că vom reuşi să ne ridicăm şi să nu mai fim pe ultimul loc în graficele europene. Pot afirma că toate îmbunătăţirile privind accesul la terapii şi tehnici noi în tratamentul cancerului au fost destule noutăţi în acest sens. De 23 de ani de când sunt pe strada oncologiei suntem tot pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea prin cancer şi pe ultimul loc la finanţare. (...) Sunt convins că doar împreună - politicieni, medici, decidenţi din sănătate, organizaţii de pacienţi, dar şi industria farmaceutică, care a avut şi va avea un rol important în această ecuaţie, putem schimba radical situaţia în viitorul raport de ţară al Comisiei Europene, dar şi calitatea vieţii pacienţilor", a spus Irimia, potrivit Agerpres.

