Cancelarul german Scholz, în pericol la Israel. Delegația a părăsit avionul după o alarmă de atac cu rachetă - VIDEO

Delegaţia cancelarului german Olaf Scholz a trebuit să părăsească brusc avionul înainte ca acesta să decoleze de la Tel Aviv cu destinaţia Cairo din cauza unei alarme de atac cu rachetă.



Cancelarul Olaf Scholz a fost condus cu maşina la o clădire, iar celorlalţi pasageri li s-a cerut să se întindă pe pistă.



Au fost trase două rachete antiaeriene, care s-au auzit clar pe aerodrom.



După câteva minute, pasagerii au reuşit să urce la bordul avionului cu destinaţia Cairo, conform Agerpres.

????#BREAKING: German government plane is evacuated in Tel Aviv, German Chancellor Scholz is taken to a bomb shelter. pic.twitter.com/Ne8Pe5JT63