Campania lui Trump pentru Casa Albă - un ”haos”. Surse CNN, din interior: "Nu există ceva ușor de gestionat în această problemă"

Între opriri în campanie și apariții în instanță, fostul Președinte Donald Trump s-a pregătit în liniște pentru a depune mărturie în procesul său civil pentru fraudă în New York, având întâlniri cu avocații săi înainte de mărturia programată pentru luni, conform unor surse bine informate citate de CNN.

E prima dată când Trump însuși va fi supus unei ample interogări în instanță în perioada sa post-prezidențială, un aspect juridic pe care ne putem aștepta să-l exploateze din punct de vedere politic. El a transformat deja pericolul său juridic într-un slogan de campanie de succes, susținând în fața susținătorilor că este victima unui sistem judiciar politizat.

"Procesele legale au devenit din ce în ce mai mult o parte importantă a strategiei de campanie", a declarat un consilier de campanie al lui Trump pentru CNN. "Totul se amestecă și este evident un câștigător semnificativ."

Echipa lui Trump se așteaptă ca prezența sa în instanță să dureze doar o zi. Cu toate acestea, mărturia sa ar putea complica programul de campanie dacă se prelungește până miercuri. În acea seară, Trump are programat un miting în Florida de Sud, unde va încerca să atragă atenția asupra sa, în fața rivalilor republicani din 2024, care se vor afla la doar câțiva kilometri distanță, participând la a treia dezbatere prezidențială a Partidului Republican.

Incertitudini tot mai mari printre avocați și strategii de campanie

Pe măsură ce Trump face a treia sa încercare de a ajunge la Casa Albă, operațiunile sale legale și politice încep să se ciocnească, provocând dificultăți în program și incertitudine atât pentru avocații săi, cât și pentru membrii echipei de campanie. Lucrurile vor deveni și mai complicate în următorul an, pe măsură ce alegerile din 2024 intră în plină desfășurare, chiar în momentul în care mai multe procese ale lui Trump încep.

Programul lui Trump e deja foarte împărțit între campaniei și sălile de judecată. Într-o zi de luni recentă, a fost în New Hampshire pentru un miting. A doua zi, a fost în New York, asistând la mărturia fostului său avocat Michael Cohen și pregătindu-se pentru propria sa mărturie. Apoi, a fost în Florida pentru evenimente de campanie și colectări de fonduri pentru PAC. După un eveniment de campanie în afara Orlando în weekend, Trump s-a întors la New York, duminică, pentru pregătiri în vederea procesului alături de avocații săi.

Granița dintre campania politică a lui Trump și procesele lui în instanță devine tot mai neclară pe zi ce trece. Mesajele prin e-mail ale campaniei se succed între atacuri la adresa guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, rivalul său din cadrul alegerilor primare ale Partidului Republican, și reacții la dezvoltările recente din instanță. Iar apelurile pentru strângerea de fonduri acoperă totul, de la momentele cheie din mitingurile sale până la critici la adresa procurorilor care conduc cazurile împotriva sa.

Între timp, consilierii lui Trump au început să facă planuri provizorii pentru a gestiona datele viitoarelor sale procese, în paralel cu un efort amplu de campanie, potrivit mai multor surse bine informate cu discuțiile, citate de CNN. Cu toate acestea, aceste planuri depind de programul proceselor, care nu le este sub control, forțând echipa de campanie a lui Trump să răspundă la potențialele citări cu un timp scurt de pregătire.

"Nu avem altă opțiune - ne planificăm în funcție de ceea ce credem că vor fi datele proceselor, știind că acestea pot fi modificate", a adăugat un alt consilier de campanie al lui Trump, citat de CNN. "Acest lucru ne obligă să nu planificăm cu mult în avans, așa cum am face de obicei, deoarece dorim să anulăm sau să reprogramăm cât mai puțin posibil."

"Nu există ceva ușor de gestionat în această problemă"

Până acum, procesele lui Trump pentru fraudă, în New York City, i-au pus adesea campania în situații dificile, fiindcă multe dintre deciziile fostului președinte de a se prezenta în instanță au fost luate în ultimul moment, conform surselor bine informate cu privire la procesul de planificare, citate de CNN.

Consilierii fostului președinte păstrează în continuare speranța că echipa sa legală va depune cereri de amânare cu succes, care vor duce la întârzierea proceselor dincolo de anumite date critice din calendarul politic.

"Încă există multe manevre legale care urmează să aibă loc în multe dintre aceste cazuri și care vor amâna aceste procese", a declarat o sursă apropiată de Trump. "Cu toate acestea, ne pregătim pentru orice eventualitate - fiecare dintre ele, indiferent dacă sunt viabile sau nu."

Aceste planuri extinse vor reprezenta rezultatul unei colaborări strânse între echipa sa de campanie și cea legală, în încercarea de a dezvolta o strategie care să-i poată ghida până în noiembrie, anul viitor.

"Procesul de planificare începe cu avocații - aceștia furnizează datele procesului și o estimare de timp (necesare pentru Trump) și a zilelor în care trebuie să fie prezent", a adăugat al doilea consilier de campanie.

Deși astfel de circumstanțe excepționale ar putea paraliza majoritatea campaniilor politice, consilierii susțin că Trump dispune de resursele necesare pentru a face față.

"Avem un om care are mijloacele pentru a face acest lucru", a afirmat un consilier al lui Trump pentru CNN. "Putem să pornim avionul și să ducem lucrurile la bun sfârșit."

Cu toate acestea, nu toți consilierii privesc situația cu aceeași încredere.

"Nu există ceva ușor de gestionat în această problemă", a subliniat al doilea consilier de campanie pentru CNN.

