Cameron Diaz își amână retragerea din lumea filmului pentru a juca alături de un actor îndrăgit

Cameron Diaz urmează să se reîntoarcă pentru a juca într-un nou film, intitulat corespunzător Back in Action, alături de Jamie Foxx. Actorul și muzicianul Foxx a postat anunțul pe rețelele de socializare, înregistrând apelul telefonic între el și actriță

Perechea se reîntoarce în fața camerelor după opt ani, în 2014 cei doi apărând într-un remake al peliculei Annie, în care a jucat-o pe domnișoara Hannigan. Diaz, în vârstă de 49 de ani, a spus că este ”atât de anxioasă”, dar ”emoționată” să se întoarcă.

În timpul aceluiași apel telefonic, Foxx, care a câștigat un Oscar pentru personajul jucat în 2004 al cântărețului american de soul Ray Charles, a pus-o pe Diaz în legătură cu Tom Brady, pentru a-i oferi câteva sfaturi despre lansarea revenirii sale majore.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! ???????? pic.twitter.com/vyaGrUmbWb