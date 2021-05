Caitlyn Jenner se opune ca transsexualii născuți băieți să concureze în sporturile femeiești

Conform BBC, Jenner a renunțat la Bruce și a devenit Caitlyn în 2015. Aceasta a declarat: „Pur și simplu nu e drept. Trebuie să protejăm sporturile femeiești în școlile noastre”. „Nu mă așteptam să fiu întrebată acest lucru duminică dimineața când luam cafeaua, dar sunt hotărâtă. Este o problemă de justețe și trebuie să protejăm sportul femeiesc”, a transmis ea, pe Twitter.

Caitlyn Jenner a fost unul din cei mai de succes atleți în decatlon în anii 1970 și a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În ultimii ani, ea a devenit faimoasă pentru emisiunea „Keeping Up with the Kardashians”. Înainte de tranziție, aceasta a fost căsătorită cu Kris Jenner, iar cei doi au două fiice: Kendall și Kylie.