Câini pentru adopție. Cinci suflete își așteaptă omul pe care să-l iubească o viață (GALERIE FOTO)

Cățeii sunt dați spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

Bliss

"Aşa privire? Aşa frumuseţe? Şi totuşi nicio cerere de adopţie. Este Bliss, o căţeluşă atât de delicată, atât de bună şi frumoasă, dar parcă fără de noroc. Are deja aproape 2 luni de când se află în grija fetelor de la City Vet. La cabinet a primit toată îngrijirea, a fost deparazitată, vaccinată, sterilizată, pregătită cu tot ce-i trebuie doar să păşească spre o viaţă de familie. Este o căţeluşă tânără, are doar un an, talie medie, este sociabilă şi veselă. Nu merită o viaţă în adăpost. Adopţia salvează vieţi! Şi tu poţi salva".

Kim

"Kim, o căţeluşă încă tânără şi peste care trec anii în adăpost. Este talie medie, ştiu că mulţi dintre voi căutaţi căţei mai mici ca talie. Ea este potrivită. Daţi-le o şansă să cunoască viaţa de după gratiile ţarcului. Sunt minunaţi, ea este minunată".

Lupica

"Acum câteva zile vi-l arătăm pe Găluşcă, un căţel în 3 lăbuţe, fericit alături de familia lui. Ştim că sunt rare astfel de adopţii, dar încercăm să vă arătăm că un astfel de căţel este la fel de normal ca toţi ceilalţi. Şi că are dreptul să fie fericit! O mai avem pe Lupica, o căţeluşă tânără care tânjeşte după atenţie şi iubire. Şi ea a rămas fără un picior, dar asta nu o împiedică cu nimic să alerge sau să sară cerând o clipă de atenţie. Locul ei nu este în adăpost!".

Dragana

"Haideţi să mai scoatem căţei din adăpost! Locul lor nu este acolo...De exemplu Dragana. Prin câte a trecut şi ea şi totuşi cum a lăsat totul în urmă şi mai are puterea de a iubi oamenii.... Povestea ei aici: https://www.facebook.com/kolakariola/videos/2019506798128495/ . O căţeluşă tare bună, sociabilă, plăcută, talie medie".

Sarah

"Sarah, băbuţa găsită zăcând prin comuna Pantelimon, este vizibil mult mai bine! După investigaţii multiple, s-a descoperit cauza stării ei. În urma analizelor de sânge, s-a descoperit anaplasma, anemie puternică, la radiografie o luxaţie la şold, iar la ecografie o neoplazie splenică, ficat mărit şi stază biliară. Urmează tratament zilnic, mănâncă bine şi sperăm într-o externare direct acasă... Poate găsim totuşi o familie care să ofere unei senioare o perioadă frumoasă din viaţa rămasă". Vezi video AICI.