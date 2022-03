Bulgaria, Polonia și Slovacia nu vor furniza avioane operaționale Ucrainei. ”Ar deschide o interfață militară în conflict”

Bulgaria, Polonia şi Slovacia au precizat că nu vor furniza Ucrainei avioane de luptă, în contextul invaziei din partea Federației Ruse, și lămurind astfel o confuzie care a pornit de la o declaraţie făcută, duminică, de şefului diplomaţiei europene, Josep Borrell, notează Agerpres, citând Politico.eu.



”Vom furniza (Ucrainei) chiar şi avioane de luptă”, afirmase Borrell duminică la o conferinţă de presă, în care s-a discutat printre altele de sancțiunile pe care UE urma să le impusă Rusiei, după invadarea Ucrainei.

De altfel, luni seară, un oficial ucrainean a spus că piloţi ucraineni au sosit deja în Polonia pentru a prelua de la parteneri europeni avioane, respectiv aparate din epoca sovietică, precum MIG-29. Parlamentul ucrainean a fost chiar şi mai precis, anunţând pe Twitter că armata ucraineană va primi ca donaţie 70 de avioane, şi anume 28 de MIG-29 din Polonia, 12 din Slovacia şi 16 din Bulgaria, plus 14 SU-25 din Bulgaria.

”Ar deschide o interferenţă militară în conflict”

Premierul bulgar Kiril Petkov a explicat faptul că ţara sa are un deficit de avioane operaţionale şi de piese de schimb, neavând suficiente avioane de vânătoare nici măcar pentru a-şi supraveghea propriul spaţiu aerian, cu atât mai puţin să împrumute Ucrainei, a declarat acestei publicaţii un oficial de la Sofia.



La Varşovia, după o negare nu foarte clară a preşedintelui Andrzej Duda, care a spus că Polonia ”nu va trimite avioane (de luptă) în spaţiul aerian ucrainean”, întrucât ”aceasta ar deschide o interferenţă militară în conflict”, premierul Mateusz Morawiecki a negat categoric, precizând despre posibila livrare de avioane militare Ucrainei că ”Polonia nu are astfel de planuri”.



Slovacia a negat la rândul ei vreo donaţie de acest fel către Ucraina. ”Slovacia nu va oferi avioane de vânătoare Ucrainei”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului slovac al Apărării.



În final, însuşi Borrell a revenit luni asupra declaraţiei sale. Vorbind la o altă conferinţă de presă, el a spus că, deşi avioanele de luptă ”fac parte din cererea de ajutor pe care am primit-o din Ucraina”, Uniunea Europeană nu are suficiente mijloace pentru a cumpăra aceste avioane, astfel că ele ar trebui să fie donate ”bilateral” de către statele membre ale blocului comunitar.

