Buhnici, ținta ironiilor pe internet: Te dau domnișoarele afară din țară? Come to Dubai! / Credit de nevoi personale ca să îți găsești o nevastă cu corp de minoră

O agenție imobiliară a postat o imagine pamflet cu chipul lui Buhnici, alături de mesajul: Te dau domnișoarele afară din țară? Come to Dubai! Poza prezentată e pamflet, dar ofertele imobiliare sunt reale.

Un alt internaut a postat un mesaj pamflet în care a scris:

”Vrei să vezi ț*țe și b*ci vara asta, dar nu îți permiți? BCR are soluția! Credit de nevoi personale, acum chiar fără buletin (în caz că ești minor).

Dă drumul la distracție și găsește-ți și tu o nevastă cu corp de minoră vara asta!”.

Amintim faptul că BCR a anunțat, miercuri, că rupe colaborarea cu George Buhnici

George Buhnici se declară victimă în scandalul generat de afirmațiile sale despre femei: Cine-i controlează?

„Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007.

La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală” a scris George Buhnici pe site-ul său.

„Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aș încuraja pedofilia și că aș fi misogin” a continuat el. Vlogerul mai scrie că toți cei care-l cunosc știu ce relație are cu soția sa, dar și că nu încurajează pedofilia, așa cum s-a înțeles/comentat în spațiul public. El lansează și o teorie despre ce se întâmplă, susținând că interviul nu a fost unul de succes, ci unul rostogolit după o săptămână pe anumite grupuri, de unde a fost amplificat în ultimele zile.

George Buhnici duce discuția spre obezitate, chiar dacă în răspunsurile date a vorbit despre vergeturi și celulită. „Obezitatea este o problemă națională”, scrie el în susținerea sa.

„Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat”, a mai susținut el.

Citește și - Scrisoare deschisă către George Buhnici: Pentru mine, cândva ai fost tare! Erai tipu' cu gadgeturile. Acum eşti doar "ăla cu vergeturile"

George, ţi-am lăsat un bileţel pe frigider! Două vorbe, nu mai mult. Cu asfinţită admiraţie, Liana.

Întotdeauna am reacţionat târziu. Şi cu scandalul coroniţelor şi cu bullyingul lui Pârgaru şi câte-or mai fi fost. Iar acum... scandalul vergeturilor. Nu ştiu de ce. Cred că îmi place să las totul la dospit mai mult, să văd şi să culeg reacţii, să aştept întâi să apară meme-uri şi campanii la prezervative cu sloganul “Îmi iubesc vergeturile/I love my stretchmarks” – vezi aici, să explodeze internetul şi-abia apoi, când topicul dă să se-nvechească şi începe să prindă coajă... vin şi eu cu trei păreri şi-o vorbă. Dacă înainte priveam cu admiraţie şi fascinaţie la toate câte-mi prezenta în faţa camerei acest Buhnici de la PRO, de mai bine de 48 de ore încoace mi-a devenit lamentabil, dacă nu de ţinut între palme. Pentru mine n-o să mai fie niciodată George de la I Like IT care-mi aducea noutăţi în materie de gadgeturi, care promova tineri inovatori în emisiune şi de la care am aflat pentru prima dată despre casa inteligentă, acoperiş green şi concept de cămin smart cu comenzi vocale în podea şi uşi care se deschid din telefon. De la tine am aflat prima dată de sculptura şi imprimanta 3D, de Metaverse, de robotul umanoid românesc Lisa, de Face ID, cu tine le-am descoperit şi abia aşteptam să-ţi înceapă rubrica. Mi se răcea cafeaua pentru că te ascultam până la capăt şi uneori luam notiţe. Vezi scrisoarea aici!

