Scrisoare deschisă către George Buhnici: Pentru mine, cândva ai fost tare! Erai tipu' cu gadgeturile. Acum eşti doar "ăla cu vergeturile"

Întotdeauna am reacţionat târziu. Şi cu scandalul coroniţelor şi cu bullyingul lui Pârgaru şi câte-or mai fi fost. Iar acum... scandalul vergeturilor. Nu ştiu de ce. Cred că îmi place să las totul la dospit mai mult, să văd şi să culeg reacţii, să aştept întâi să apară meme-uri şi campanii la prezervative cu sloganul “Îmi iubesc vergeturile/I love my stretchmarks” – vezi aici, să explodeze internetul şi-abia apoi, când topicul dă să se-nvechească şi începe să prindă coajă... vin şi eu cu trei păreri şi-o vorbă. Dacă înainte priveam cu admiraţie şi fascinaţie la toate câte-mi prezenta în faţa camerei acest Buhnici de la PRO, de mai bine de 48 de ore încoace mi-a devenit lamentabil, dacă nu de ţinut între palme. Pentru mine n-o să mai fie niciodată George de la I Like IT care-mi aducea noutăţi în materie de gadgeturi, care promova tineri inovatori în emisiune şi de la care am aflat pentru prima dată despre casa inteligentă, acoperiş green şi concept de cămin smart cu comenzi vocale în podea şi uşi care se deschid din telefon. De la tine am aflat prima dată de sculptura şi imprimanta 3D, de Metaverse, de robotul umanoid românesc Lisa, de Face ID, cu tine le-am descoperit şi abia aşteptam să-ţi înceapă rubrica. Mi se răcea cafeaua pentru că te ascultam până la capăt şi uneori luam notiţe.

Cicatricile nu "trec", nu dispar, că de-aia sunt cicatrici. Nici măcar la sală

În vreo săptămână nu se va mai vorbi despre Buhnici şi minorele lui. Nici despre vergeturi. Dar vor rămâne rănile, rănile acelea pe care doar cuvintele le pot face. Nu piatra, nu arma, nu pumnul, ci gura. Rănile de pe acele femei care s-au simţit vizate, lezate şi... urâte. Da, George, le-ai făcut să se simtă urâte. Hidoase, respingătoare, marcate, trecute şi bătătorite ca nişte majore ce sunt! Da, George, ai dat cu ăia verzi şi săraţi în fasole! Ai făcut-o de oaie! Cum să scoţi vergeturile la sală, domnu’? Aşa ştii tu... că cicatricile trec de la o tură pe bandă şi zece abdomene? Aia de care zici tu că nu se îngrijeşte şi leneveşte-n canapea nu duce după ea, prin lume, liniuţe de piele decolorată pentru că mănâncă hamburgeri şi nu sare coarda, ci pentru că a născut, "băi George", sau s-a chinuit cu diete spartane toată viaţa, a slăbit, s-a îngrăşat, a slăbit din nou, s-a îngrăşat din nou. Hai, poate că ai băut în seara aia, dar asta nu-ţi dă dreptul să terfeleşti. De erai născut în State, aveai pe vine, poate, un dosar gros pe bodyshaming, umilinţe şi alte "crime şi delicte contra onoarei".

Te-am admirat!

George, te-am plăcut cândva pentru ce-mi spuneai tu, acolo, dimineaţa între o ştire şi-un horoscop, dar mi-a trecut. Acum te-aş arunca nu în groapa cu lei ci, mai rău, în mijlocul unor femei cu celulită. Din gura leilor mai scapi, dar de-acolo, din încleştarea lor... nici vorbă. Buhnici, eşti pe buzele tuturor de la începutul săptămânii. Curând, subiectul se va topi, mai repede decât celulita, să ştii! Dar ce ai scos pe gură, gafa, jena (care jenă? ce-i aia?) şi tot tăvălugul ăsta de hate "naţional" care s-a rostogolit peste tine... astea îţi vor rămâne pentru totdeauna ca o zgaibă-n frunte. Pe unde vei păşi, o vei duce cu tine şi o vei purta peste tot, la vedere, fie că-ţi place sau nu. Şi pentru că m-ai ţinut dimineţi la rând în faţa televizorului cu pixul în mână, n-am să-ţi pun o fotografie de-acolo de la mare unde îmi pari de nerecunoscut, cu ochii tulburi, cu mintea şi mai tulbure, uşor nesimţit (scuză-mă că am zis "uşor", ştiu că e un cuvânt greu), arogant, cu aere, cu tupeu, cu fetişuri şi cu ce mai vrei tu. Am să ilustrez ce am scris cu o poză de pe vremuri, în care îmi păreai "king of tech", din vremurile alea în care parcă nu vorbea gura fără tine şi-mi dădeai impresia că le ştii pe toate, că vii din altă lume, că eşti cel mai informat şi mai "digitalizat", deschis la inovaţie, modernitate şi progres. Păcat! Ai stricat totul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.