Bucharest Pride 2023. Câte persoane au participat la marşul din Capitală - Galerie Foto

Mii de oameni participă sâmbătă seara, în Capitală, la marşul Bucharest Pride 2023, eveniment al comunităţii LGBTQIA+.



Primii participanţi s-au adunat în Piaţa Victoriei începând de la 17,00, iar peste o oră câteva mii de oameni au pornit spre Centrul Capitalei, urmând să străbată pe jos traseul Calea Victoriei - Pod Naţiunile Unite - Bulevardul Naţiunile Unite până la Parcul Izvor, unde evenimentul se va încheia la ora 22,00, potrivit programului anunţat de organizatorul Asociaţia Accept.



Îmbrăcaţi viu colorat, cu pancarte, steaguri şi multe baloane, participanţii, inclusiv familii cu copii, au cântat şi dansat pe muzica artistei Rihanna - "Umbrella", încercând să atragă atenţia locuitorilor, ieşiţi să-i vadă pe trotuare, aplaudând de la balcoane sau aflaţi prin restaurantele şi cafenele de pe Calea Victoriei.



Unii poartă şi pancarte şi bannere: "Fricile voastre = cenzură ca politică de stat", "România Educată, nu Discriminată", "Fără Legi Homofobe şi Transfobe în Parlament", "Ne daţi Umilire, noi vă dăm Rezistenţă", "LOVE HAS NO GENDER".



Evenimentul se desfăşoară fără incidente, în zonă fiind desfăşurat un puternic dispozitiv de securitate, format din poliţişti şi jandarmi.



Pe margine au fost şi oameni care au dezaprobat marşul. Doi bărbaţi au afişat pancarte pe care scria "Homosexualitatea distruge natalitatea", "România nu-i Sodoma".



În sprijinul evenimentului a fost creat site-ul fiialiat.ro, unde oamenii pot lăsa mesaje de susţinere pentru comunitatea LGBTQIA+.



"Mesajele din acest loc sunt o doză de speranţă, solidaritate, curaj şi dorinţă de a trăi într-o lume în care diversitatea este sărbătorită, incluziunea este un parametru standard, iar vocile comunităţii LGBTQ+ şi ale aliaţilor vin împreună pentru a transmite un mesaj comun. Lasă şi tu astăzi un mesaj prin care să le transmiţi că eşti alături de ei, că nu sunt singuri şi că pot găsi peste tot aliaţi de încredere", este îndemnul postat pe site.



Până la ora 19,00, peste 2.600 de "aliaţi" au lăsat mesaje de susţinere pentru comunitatea LGBTQIA+.



"An de an, comunitatea LGBTQIA+ din România iese în stradă pentru a-şi celebra identitatea, pentru a-şi face vocea auzită şi pentru a-şi revendica dreptul la o viaţă demnă. Anul acesta, persoanele queer sunt invitate să se alăture marşului însoţite de oamenii pe care-i iubesc, pentru a arăta lumii întregi frumuseţea diversităţii familiilor. Se anticipează că în 2023 va fi depăşit recordul de participanţi înregistrat la ediţia anterioară, când peste 15.000 de persoane au răspuns pozitiv invitaţiei de a se alătura marşului diversităţii", precizează Asociaţia ACCEPT, într-un comunicat, scrie Agerpres.

