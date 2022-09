Britanicul care a fugit cu o refugiată știa că se bagă într-un ”dezastru”. Despărțirea, inevitabilă

Fosta iubită a unui britanic, părăsită pentru o refugiată ucraineană spune că nu este surprinsă că perechea s-a despărțit. Lorna Garnett, în vârstă de 28 de ani, le-a spus prietenilor că nu îl va lua înapoi pe fostul ei partener Tony, în vârstă de 30 de ani, după despărțirea sa pentru Sofia Karkadym. Garnett a susținut anterior că refugiata purta „bluze decoltate și ruj roșu” prin casă în încercarea de a-i seduce bărbatul după ce s-a mutat în casa lor.

Fostul ei iubit, care este tatăl celor doi copii ai ei, și-a împachetat lucrurile și a părăsit-o pe Garnett înainte de a se muta într-o casă nouă cu Karkadym. Dar povestea de dragoste s-a încheiat acum, Tony și-ar fi părăsit partenera după ce s-au certat la aniversarea de 30 de ani. Refugiata avusese probleme de sănătate între timp, el fiind cel care devenise îngrijitorul ei.

Potrivit The Sun, Garnett le-a spus prietenilor săi: „Știam că se va termina cu un dezastru pentru ei, pur și simplu nu credeam că va veni după doar patru luni. A renunțat la atât de multe. Este greu să simt simpatie. Nu l-aș lua înapoi într-un milion de ani.”

Încă are grijă de ea și îi caută o casă. ”A fost o greșeală”

Tony, care este agent de securitate, s-a despărțit de Lorna după ce au primit-o pe Karkadym ca refugiată la începutul acestui an. Cu toate acestea, relația lor nu a durat, iar Tony și-a părăsit partenera pentru care a fugit de familie, scrie The Mirror.

El a declarat pentru MailOnline: „Am terminat-o 100% cu ea. Nu mai suntemun cuplu. Am lăsat-o pe Lorna și pe cei doi copii ai mei pentru ea și am făcut toate eforturile în plus pentru a o ajuta și pentru a rămâne împreună. Am muncit atât de mult pentru ca această relație să funcționeze. Știam că am arăta ca doi nebuni dacă ne-am despărți pentru că avem un profil media și din cauza atenției care ne-a fost acordată la televizor și pe internet."

Agentul de securitate a susținut că a renunțat la relație după ce perechea s-a certat în timpul aniversării a 30 de ani a lui Tony, sâmbătă seara. El a descris relația sa cu Karkadym ca pe o „greșeală”, dar a spus că încă are grijă de ea. El a adăugat că chiar i-a trimis mesaje mamei ei odată cu despărțirea lor.

Tony a spus că va contacta consiliul și Ministerul de Interne pentru a încerca să-i găsească ucrainencei o nouă casă.

Refugiata din Ucraina care a fugit cu soțul unei britanice a rămas oarbă

Britanicul care a părăsit-o pe mama copiilor săi pentru o refugiată ucraineană a dezvăluit că noua lui iubită a orbit, iar el a devenit îngrijitorul ei. Tony Garnett, în vârstă de 29 de ani, și-a părăsit soția, Lorna, la doar câteva zile după ce Sofia Karkadym, în vârstă de 22 de ani, s-a mutat în casa lor din Bradford, West Yorkshire. Sofia, care a fugit din Lvov în timpul războiului cu Rusia, a suferit o infecție la ochi în Germania, în timp ce călătorea spre Marea Britanie.

Acum este parțial oarbă și se confruntă cu o lungă recuperare după o intervenție pentru a-și restabili vederea. Tony a declarat pentru Metro.co.uk: "Am renunțat la muncă pentru a deveni îngrijitorul ei cu normă întreagă. Pentru că nu a primit încă un număr de asigurare națională și nu poate lucra, a trebuit să finanțez totul eu. Nu primesc nimic pentru că sunt îngrijitorul ei pentru că ea nu pretinde beneficii.

