Refugiata din Ucraina care a fugit cu soțul unei britanice a rămas oarbă. Acum el trebuie să o îngrijească

Sursa foto You Tube

Britanicul care a părăsit-o pe mama copiilor săi pentru o refugiată ucraineană a dezvăluit că noua lui iubită a orbit, iar el a devenit îngrijitorul ei. Tony Garnett, în vârstă de 29 de ani, și-a părăsit soția, Lorna, la doar câteva zile după ce Sofia Karkadym, în vârstă de 22 de ani, s-a mutat în casa lor din Bradford, West Yorkshire. Sofia, care a fugit din Lvov în timpul războiului cu Rusia, a suferit o infecție la ochi în Germania, în timp ce călătorea spre Marea Britanie.

El nu mai muncește și a plătit cheltuielile de spitalizare

Acum este parțial oarbă și se confruntă cu o lungă recuperare după o intervenție pentru a-și restabili vederea. Tony a declarat pentru Metro.co.uk: ”Am renunțat la muncă pentru a deveni îngrijitorul ei cu normă întreagă. Pentru că nu a primit încă un număr de asigurare națională și nu poate lucra, a trebuit să finanțez totul eu. Nu primesc nimic pentru că sunt îngrijitorul ei pentru că ea nu pretinde beneficii, scrie The Sun. Este ceea ce trebuie făcut, nu pot fi bărbat fără să am grijă de femeia mea. Dar nu este vorba despre bani, vrem doar să ne ridicăm pe picioarele noastre și să începem noul nostru capitol în viață cât mai curând posibil.”

Sofia s-a mutat cu Tony, Lorna și cele două fiice ale lor mici, care aveau trei și șase ani, după ce familia s-a oferit să-i sponsorizeze șederea în Marea Britanie. Zece zile mai târziu, Lorna, în vârstă de 28 de ani, a acuzat-o pe blondă că a pus ochii pe bărbatul ei.

Sofia și-a făcut bagajele, dar Lorna a rămas cu inima zdrobită după ce Tony a urmat-o și a plecat de acasă.

”Este vina ei”: Ne-a împins mai aproape, prin suspiciunile ei

Refugiata ucraineancă aflată în centrul unui triunghi amoros amar a izbucnit în lacrimi și a insistat: „Nu sunt un distrugător de case. Nu m-am gândit și nici nu am plănuit să intru acasă la ei și să-l iau pe Tony de la Lorna”, potrivit declarațiilor acesteia date publicației The Sun.

Sofia Karkadym, în vârstă de 22 de ani, s-a mutat cu Tony Garnett și cu soția sa Lorna Garnett, după ce aceștia s-au oferit să o găzduiască și să îi sponsorizeze șederea în Marea Britanie. Zece zile mai târziu, Lorna, în vârstă de 28 de ani, a acuzat-o pe blonda ucraineancă că a pus ochii pe bărbatul ei. Sofia și-a făcut bagajele, însă Lorna a rămas cu inima frântă după ce soțul ei Tony a plecat după ucraineancă.

”În ceea ce mă privește, ei și-au distrus relația cu mult înainte să sosesc eu. Relația lor a fost de vină. Nimic din toate astea nu este munca mea. A fost decizia mea să plec atunci când am plecat și Tony a decis să vină cu mine”, a continuat ucraineanca.

Acuzată că a stricat imaginea refugiaților care caută sprijin, ucraineanca a fost renegată și de propria ei familie

Ea a adăugat: ”Părinții mei au spus că le e rușine și că nici măcar nu pot ieși afară din cauza mea. Se spune că din cauza mea nimeni din Marea Britanie nu va primi ucraineni. Fiecare familie din Marea Britanie se va gândi acum: ”Nu pot primi o refugiată pentru că ea îmi va lua soțul”. Și acum am oameni care îmi scriu spunând că sunt o persoană oribilă, că am făcut un lucru rău pentru țara mea. Toată lumea din Marea Britanie se gândește la același lucru pentru că am luat bărbatul dintr-o familie, dar toate acestea sunt minciuni.” Citește mai multe AICI.

