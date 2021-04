Brașovul, îngropat în zăpadă. Firma de deszăpezire, sancționată de primărie și primăria amendată de poliție - GALERIE FOTO

Ninsorile din această dimineață au acoperit, în doar câteva ore, Brașovul și Poiana Brașov, cu un strat gros de zăpadă, de aproximativ 30 de cm. Deși Primăria Brașov a notificat încă de ieri dimineață operatorul serviciului de deszăpezire cu privire la faptul că astăzi vor fi căderi de zăpadă și trebuie să fie pregătit de intervenție, acesta a început deszăpezirea cu întârziere și cu un număr mic de mașini, față de numărul stabilit prin contract.

Astfel, la ora 7.30, Comprest avea în trafic 20 de utilaje de deszăpezire, deși conform contractului, până la data de 30 aprilie, la solicitarea primăriei, trebuia să pregătească 78 de utilaje, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Brașov.

Polițiștii rutieri au amendat Primăria Brașov

”S-a procedat la sancționarea contravențională a administratorului drumului public, competent a gestiona problematica privind siguranța drumului public, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 –Rep. privind circulația pe drumurile publice, valoarea sancțiunii contravenționale aplicate fiind de 14.500 lei”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Primăria Brașov va sancționa firma de deszăpezire

”Din păcate, astăzi firma de deszăpezire nu și-a făcut treaba. Am constatat cu surprindere, la ora 7.30 dimineață, când am ieșit pe traseu, că deszăpezirea nu a fost efectuată așa cum trebuia să fie făcută. De la ora 7.30 până la 10.30 am verificat personal pe teren, împreună cu Poliția națională Rutieră și Poliția Locală. Au fost artere impracticabile, pe drumul de Poiană unul dintre utilaje s-a defectat, situația nu este deloc una bună și aici este 100% vina prestatorului de servicii. La verificarea de la 7.30 erau doar douăzeci mașini care acționau cu lamă, acum (ora 11.00, n.n.) sunt 35 de utilaje care acționează. Într-adevăr, este o vreme aparte pentru această perioadă, însă ieri, noi, Primăria, am trimis notificare către firma de deszăpezire, care astăzi de dimineață, începând cu ora 4.00, trebuia să intervină cu toate utilajele. Avem 78 de utilaje care trebuie să fie la dispoziția primăriei, și, din păcate, doar 20 de utilaje au acționat dimineață. Acest lucru nu este de tolerat, nu este un lucru demn pentru brașoveni, drept pentru care vom lua măsuri și vom sancționa firma de deszăpezire conform contractului. Ei aveau obligația să deszăpezească”, a declarat viceprimarul Sebastian Rusu.

