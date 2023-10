Boris Johnson devine prezentator și realizator de programe la GB News. Anunțul făcut de fostul premier britanic / video

"Voi oferi acestui nou canal de televiziune remarcabil opiniile mele sincere despre orice, de la Rusia la China, războiul din Ucraina, cum să facem faţă tuturor acestor provocări, până la oportunităţile uriaşe care ne aşteaptă", a afirmat Johnson pe reţeaua X (fostă Twitter).

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss