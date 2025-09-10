Data actualizării: | Data publicării:

Bogdan Chirieac, analiza momentului. România, între susținătorii lui Călin Georgescu și proteste masive: Ne aflăm în pragul haosului

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac avertizează că România se află „în pragul haosului”, prinsă între susținătorii lui Călin Georgescu, protestatari și promisiunile premierului Ilie Bolojan, și atrage atenția că niciunul dintre actori nu prezintă soluții economice clare și coerente pentru țară.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat miercuri la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar dispus de procurori, în cadrul unui dosar penal în care este cercetat pentru promovarea cultului unor personalități acuzate de crime de război și genocid. Acuzațiile vizează o serie de declarații publice ale fostului candidat suveranist, în care a elogiat figuri istorice controversate, precum Ion Antonescu, pe care l-a numit „martir”, sau Corneliu Zelea Codreanu, afirmând că „s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

După semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu și-a obișnuit deja susținătorii și presa cu intervențiile sale, vorbind deschis despre scenarii politice naționale și internaționale, într-o notă conspirationistă și controversată. Într-o serie de declarații transmise jurnaliștilor, el a comparat situația din Franța cu evoluții istorice dramatice, afirmând că „imperiul minciunii și al colonialismului va cădea” și că poporul francez își va revendica drepturile. Totodată, a făcut referiri la posibile mișcări similare în Europa și spațiul românesc, evocând că „va cădea din nou zidul Berlinului, apoi Bruxelles-ul, Bucureștiul și Chișinăul”.

Evenimentul a fost marcat și de tensiuni în rândul mulțimii de susținători. O persoană suspectă a fost ridicată de forțele de ordine după ce a devenit violent în fața jandarmilor. În timp ce procurorii cer menținerea controlului judiciar, mâine Georgescu va solicita Tribunalului București ridicarea măsurii preventive. În același context, la finalul săptămânii este anunțat un protest de amploare în apropierea Palatului Cotroceni. Analistul Bogdan Chirieac a comentat tot acest contrast puternic între susținătorii lui Georgescu și protestele declanșate de măsurile Guvernului Bolojan într-o intervenție la România TV.

"Haosul se va instaura dacă o să cadă acest guvern"

“Este un contrast imens între oamenii care vin să-l susțină pe Georgescu și revolta la nivel național, tensiunea din societate și așa mai departe. Ne aflăm în pragul haosului. Haosul se va instaura dacă o să cadă acest guvern, cine știe din ce motiv. Asta s-a rezultat din alegerile de anul trecut și din anul acesta. Mă refer la alegerile parlamentare de anul trecut și alegerile prezidențiale de anul acesta. Haosul sau pericolul haosului se va accentua în perioada următoare.

"Mișcarea suveranistă va avea de câștigat enorm"

Așa cum a anticipat toată lumea, că nu e un secret, mișcarea suveranistă va avea de câștigat enorm. Domnul Călin Georgescu, pe persoană fizică, cred că este de departe cea mai populară personalitate din România în acest moment. Frustrările, nemulțumirile tuturor categoriilor sociale se îndreaptă cel mai mult, cu așteptarea unei rezolvări, către domnia sa. Lumea nu are timp să constate că domnul Călin Georgescu nu prezintă soluții reale, soluții viabile sau soluții suficient de coerente pentru situația economică, politică și socială a României de la acest moment. Nu știm încotro ne îndreptăm.

"Nici Bolojan, nici Georgescu, nu au programe economice concrete și coerente. Părerea mea este că guvernul României trebuie să ceară sprijin de la Bruxelles"

Părerea mea este că guvernul României trebuie să ceară sprijin de la Bruxelles pentru a traversa această perioadă complicată. Guvernul Bolojan încearcă să taie din cheltuieli, încearcă să aducă țara pe calea cea bună, numai că e o foarfecă. A majorat enorm taxe și impozite, a tăiat salariile și pensiile oamenilor, a introdus măsuri care vor conduce la recesiune economică. S-a întors împotriva mediului privat, ceea ce Traian Băsescu nu a făcut în 2010. S-a mărit TVA-ul, am înțeles că urmează o nouă majorare a TVA-ului, și așa mai departe. Deci, rezultă că nici Bolojan, nici Georgescu, nu au programe economice concrete și coerente anunțate în timp.

"Președintele și premierul, în buna tradiție blestemată românească din ultimii 35 de ani, nu colaborează"

Președintele și premierul, în buna tradiție blestemată românească din ultimii 35 de ani, nu colaborează. Avem categorii sociale care sunt în grevă nedeclarată, așa cum sunt magistrații, grevă pe bani. Știți bine că magistrații nu au voie să facă grevă. Sunt sectoare întregi din statul român care sunt nefuncționale, fondurile europene nu se accelerează, din PNRR o să pierdem banii aceia, creditul acela cu dobândă foarte mică pe 30 de ani, sperăm că nu pierdem restul de proiecte, și lista continuă. Totuși, vorbim de 15 miliarde de euro care puteau fi luați cu o dobândă foarte mică de 0,5% pe 30 de ani. Erau de luat banii aceia.

"Problema este că domnul Bolojan a lovit în egală măsură mediul public, mediul privat și cetățenii cei mai vulnerabili"

Așteptăm în continuare o mică reformă a administrației care nu se mai face, iar oamenii sunt la capătul răbdării. Puteau fi evitate unele dintre măsurile acestea de austeritate. Problema este că domnul Bolojan a lovit în egală măsură mediul public, mediul privat și cetățenii cei mai vulnerabili, pensionarii, prin CASS-ul acela pe care l-au pus pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. În același timp, nu a fost capabil până acum să mai tundă din privilegiile aberante ale altor categorii sociale. Dacă dumneavoastră puteți să-mi indicați un succes, în ultimele luni, al guvernului României, vă rog să mi-l spuneți ca să-l țin minte. Scuza este că a trecut puțin timp, deși a trecut enorm de mult timp până domnul Nicușor Dan a reușit să formeze un guvern, a mai adus și USR-ul la guvernare, care este un factor destabilizator major, pentru că el se comportă mai degrabă ca un ONG decât ca un partid politic. Cireașa de pe tort e că în continuare îi atacă pe social-democrați, deși sunt cu ei la guvernare. Și, într-un final, un alt lucru înspăimântător al guvernului Bolojan este că a oprit investițiile. Sunt toate ingredientele care pot duce la un dezastru în țară”, a explicat Bogdan Chirieac.

