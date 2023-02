Blinken, întâlnire cu Maia Sandu la München: SUA sunt „profund îngrijorate” de planurile Rusiei împotriva Republicii Moldova / video

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a informat, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken la conferința de securitate de la München.

Antony Blinken a spus că SUA sunt „profund îngrijorate” cu privire la planurile Rusiei împotriva Republicii Moldova

Met this evening ????????@SecBlinken to discuss ????????’s security challenges & ways to strengthen home affairs, meet our energy needs & support our struggling economy. As ???????? emerges as a stronger security partner in the region, we’re grateful for US support. https://t.co/H5jyt2RD48