Bilanţ teribil al inundaţilor din Germania şi Belgia. Peste 120 de morţi, sute de dispăruţi, mii de case distruse. Doliu naţional în Belgia

Satul Pepinster, din Belgia, a fost construit la confluenţa a două râuri, astfel că atunci când au venit viiturile, a fost complet expus. Conform Sky News, imaginile după retragerea apelor sunt apocaliptice. Maşini aruncate, şine de tren distruse, şiroaie de apă prin fabrici şi pe străzi, clădiri prăbuşite şi oameni care au nevoie să fie salvaţi. Supravieţuitorii acestor fenomene meteo extreme nu vor să mai rămână în zonă.

"Am mai trecut prin ploi abundente, dar niciodată nu am văzut aşa ceva. Vrem să ne mutăm, să plecăm, nu mai vrem să stăm aici. Am pierdut totul, e o catastrofă", a declarat pentru sursa citată Miriam Darraji, o locuitoare din zonă.

Cercetătorii, verdict teribil. "Nu există vaccin împotriva schimbărilor climatice"

Oamenii de ştiinţă spun că astfel de fenomene extreme nu sunt altceva decât amprente ale schimbărilor climatice şi că ele vor deveni din ce în ce mai frecvente.

"Aceste inundaţii ne arată ce impact au schimbările climatice. Trebuie să înţelegem că noi am provocat aceste schimbări şi că ele sunt ireversibile. Ce consideram înainte ca excepţie, acum e normalitate. Nu ne vom mai întoarce la clima pe care o ştiam, nu există vaccin împotriva schimbărilor climatice", a declarat Francoise Gemenne, autor al unui raport interguvernamental pe schimbările climatice, rezident în Liege.

"O atmosferă mai caldă reţine mai multă umezeală. Astfel, ne aşteptăm ca astfel de fenomene meteo să devină frecvente în contextul schimbărilor climatice. Deci da, cred că odată ce lumea se încălzeşte, astfel de evenimente vor apărea peste tot. Cu cât oprim încălzirea mai repede, cu atât mai bine. Am putea să o oprim, am putea să o întoarcem într-o generaţie dacă am vrea, dar emisiile cresc, în loc să scadă. Oamenii fac multe promisiuni, dar nu se văd şi acţiuni concrete!", a declarat Myles Allen, profesor de ştiinţe geologice la Oxford.

Doliu naţional în Belgia

Sunt peste 120 de morţi şi sute de dispăruţi după inundaţiile din Belgia şi Germania. Numai în Germania au murit 103 persoane până acum, după ce au căzut precipitaţii de peste 150 l/mp.

Belgia a declarat o zi de doliu naţional săptămâna viitoare, după ce numărul persoanelor decedate a crescut la 20, iar alte 20 de persoane sunt dispărute. Premierul Alexander De Croo a spus că "sunt circumstanţe speciale, cu care ţara nu s-a mai confruntat".

"Ce trebuia să fie o vară frumoasă s-a transformat în zile extrem de triste pentru cetăţenii noştri", a mai spus el.

Sute de familii îndurerate, mii de oameni pe drumuri

Mii de oameni au rămas pe drumuri în cele două ţări după inundaţiile din ultimele zile, iar sute de familii îşi plâng morţii. Mii de case sunt în pericol să se prăbuşească din cauza infiltraţiilor, astfel că oamenii din zonele afectate ştiu că au pierdut totul.

"E o catastrofă. Sunt mulţi oameni afectaţi. Multe case nu mai există", a declarat Margaret Radermacher, o femeie din Germania a cărei casă a fost inundată.

Andreas Mueller a venit să îşi ia socrii din casa inundată. "Au stat la etaj toată noaptea, fără curent, fără telefon, fără nimic. Am încercat toată noaptea să dăm de ei, dar nu am putut", a declarat bărbatul.

"În jurul orei 4, nivelul apei a început să crească. I-am spus asta iubitului meu şi a reuşit să mute maşina la timp, am dus şi câteva lucruri la etaj. A trebuit apoi să plecăm, pentru că nivelul apei creştea simţitor în casă", a declarat Laetita Colin, o altă femeie care a fost nevoită să îşi părăsească casa.

Surpare de proporții CATASTROFALE în Germania. Sat căzut într-o prăpastie

O surpare de teren de proporții catastrofice a avut loc în Germania în urma ploilor abundente și a inundațiilor. Câteva persoane și-au pierdut viața în urma surpării care a înghițit și părți ale unor case locuite de rezidenți ai localității, dar și o parte a unui castel local.

Pământul s-a surpat în Blessem, aproape de Cologne, zona plată, pe care se afla un câmp agricol și câteva clădiri devenind o ravenă de pământ. Nu se cunoaște încă bilanțul final al deceselor, iar o operațiune de salvare este în prezent în desfășurare.

15 persoane au fost evacuate cu elicopterul, după ce acestea au rămas blocate în oraș, temându-se de un nou colaps. Alți 55 de rezidenți au fost evacuați în timpul nopții în urma inundațiilor masive.