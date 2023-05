Biden, anunț despre reactoarele modulare din România, la summitul G7. Iohannis și Ciolacu, primele mesaje

Preşedintele Klaus Iohannis salută anunţul preşedintelui SUA, Joe Biden, privind proiectul reactoarelor modulare mici din România.



"Salut anunţul făcut astăzi de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Summitul G7, cu privire la sprijinul SUA şi Japoniei, al partenerilor Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite de până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) din România, precum şi scrisorile de interes din partea US EXIM and US International Development Finance Corporation pentru un sprijin suplimentar de până la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului. Aceste iniţiative reprezintă un sprijin esenţial pentru obiectivul României de a se situa în prima linie a dezvoltării infrastructurii revoluţionare a energiei nucleare. Implementarea proiectului SMR în parteneriat cu SUA va permite producţia de energie curată şi va spori securitatea energetică", a scris şeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Marcel Ciolacu: "Un plus de energie pentru creșterea economică a țării"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, salută anunţul făcut de preşedintele american, Joe Biden, în marja Summitului G7, prin care SUA şi alţi parteneri multinaţionali susţin, cu peste 4 miliarde de dolari, proiectul Reactoarelor Modulare Mici din România.



"România face astăzi un pas uriaş spre una dintre cele mai importante ţinte ale sale: independenţa energetică! (...) Această decizie probează complexitatea şi dezvoltarea relaţiei noastre bilaterale atât din punct de vedere strategic, cât şi printr-o accelerare fără precedent a dimensiunii economice a parteneriatului nostru. Proiectul realizat de Nuclearelectrica - alături de partenerii americani şi de consorţii din Japonia, Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite - are o însemnătate majoră pentru ţara noastră: înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multe oportunităţi pentru companiile româneşti şi un plus de energie pentru creşterea economică a ţării", a scris Ciolacu, sâmbătă, pe Facebook.

