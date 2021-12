Bianca, soția lui Marius Moga, dezvăluiri fără perdea: Reușesc să-i descifrez câte puțin mintea indescifrabilă

Marius Moga, cunoscutul compozitor și interpret de muzica pop și dance, a împlinit 40 de ani pe data de 30 decembrie.

Marius Moga este un ambasador pentru Alba Iulia. Acesta a compus piese pentru artiști precum: 3rei Sud Est, Anda Adam, Andreea Bălan, Blondy, Corina, Cream, Hi-Q, Simona Nae, Paula Seling, Simplu, TNT.

Marius Moga si-a petrecut primii ani intr-o familie cu multe interese privitoare la muzica: un strabunic al sau a compus pentru un ansamblu folcloric, in vreme ce bunicul cunostea banjoul si bunica a cantat in corul unei biserici. Tatal a invatat chitara, iar mama s-a preocupat de canto. Marius are un frate, Iulian, de asemenea cantaret.

În timpul liceului, Moga compune pentru Talk to Me, formația să de atunci, o piesă intitulată Noaptea. Este primul lui succes, care îl așază în fruntea scenei muzicale a orașului Alba-Iulia. În anul 2000, va fi invitat la București din partea lui Adi Sana, membru al formației Akcent.

Recunoscut pentru ușurința cu care compune, muzicianul a avut în primii ani tendința să le dedice artiștilor debutanți nu doar câte o piesă, ci albume întregi. Un record în acest sens este primul disc al cântăreței Cream, compus în doar 48 de ore, potrivit ziarulunirea.ro

Bianca Moga, soția lui Marius Moga, dezvăluiri despre artist

"Anul acesta, de ziua lui Marius, o să stăm acasă cu câțiva oameni dragi. Încheie un an plin, agitat și frumos, cu excepția pandemiei. Avem cu noi familia și prietenii", a declarat Bianca Moga

"Ce zi specială! Face ce face omul meu și fiecare an trece cu sens, cu realizări și face timpul să conteze. E tot mai complet și mai frumos. Mă bucur enorm că îl am și că învăț câte ceva de la el în fiecare zi, îi cunosc sufletul tot mai mult și reușesc să-i descifrez câte puțin mintea indescifrabilă. Marius e o imensitate de creativitate și încheie anul cu multe planuri, atât pentru DeMoga Music, cât și pentru restul activităților pe care le are pe plan profesional, și până în ultima zi a anului pune cărămizi la proiectele sale inovatoare. A fost un an plin și frumos, ne avem toți trei unul pe altul, așa că, avem tot ce ne dorim", a mai spus ea, pentru click.ro

