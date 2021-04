Bianca Drăgușanu, imagini necenzurate după ce și-a operat nasul. Cum arată, de fapt, fără filtre și fără editare

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru operațiile estetice și dacă lumea credea că tot ce a făcut până acum este de ajuns, ei bine, vedeta și-a făcut o rinoplastie.

Intervenția a avut loc în urmă cu trei săptămâni, iar paparazzi cancan.ro au surprins-o fără filtru și fără editare. (VEZI imaginile AICI)

"Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult.

Nu mă pot abține. Deci, mă obsedează acest cheag cu sânge din ochi. Nu știu ce să-i fac. Mi-a zis că trece în 2-3 săptămâni. Ah, și vocea mea. Vorbesc pe nas. Serios? În fine. Sunt foarte fericită că am început să-mi reiau activitățile. Acum sunt la atelier", a povestit diva pe InstaStories.