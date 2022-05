Berea OTAN, cu gust de securitate NATO, zboară de pe rafturi în Finlanda

"Au fost în jur de 200 de apeluri telefonice pe zi din toată lumea", spune el pentru Euronews în timp ce ambala comenzile de bere pentru livrare la supermarketurile locale.

Până acum, localitatea Savonlinna a fost cunoscută în special pentru castelul său impunător din secolul al XV-lea și pentru festivalul anual de operă de vară, dar berea NATO în cutii albastre distinctive pune orașul pe hartă pentru cunoscătorii de bere.

"Ideea mi-a venit joi sau vineri, săptămâna trecută, iar în weekend am decis să facem etichetele și, din fericire, aveam deja niște bere fără etichete la depozitul nostru", spune Vanttinen, care a fondat Olaf Brewing în 2016.

Până acum, au livrat aproximativ 8.000 de litri de bere în cutii către supermarketuri, dar de săptămâna viitoare vor colabora cu cele mai mari două lanțuri de retail din Finlanda și o vor pune la dispoziție în magazinele din toată țara.

"Zboară de pe rafturi și există mult de feedback pozitiv. Și e normal să fie pentru că această primăvară a fost plină de întuneric și poate că asta le-a oferit oamenilor ceva pozitiv", explică Vanttinen.

Itsenäinen kansakuntamme Suomi on tekemässä itsenäisen päätöksen. Juhlistamme sitä tuomalla myyntiin OTAN Olutta. Threadi jatkuu alla. / Independent Finland is about to make an independent decision. We celebrate this by brewing a new beer. Thread 1/7. pic.twitter.com/iE68xPlqRQ