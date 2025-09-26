€ 0.0000
Data actualizării: 22:58 26 Sep 2025 | Data publicării: 22:54 26 Sep 2025

BREAKING NEWS Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Autor: Ioan-Radu Gava

traian-basescu-vot-18-mai-prezidentiale-3_53989300 Sursa foto: Agerpres
 

Traian Băsescu a explicat de ce nu port debarca rușii la Odesa. El a povestit un moment de atunci când era președinte al României.

Într-un dialog de la România TV, cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu jurnalistul Silviu Mănăstire, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat de ce nu au putut rușii să debarce, până acum, la Odesa.

„Rușii nu au în momentul de față capacitate să debarce la Odesa. Au încercat, dar nu au reușit“, a spus fostul președinte al României.

Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac de ce nu au această capacitate rușii, Traian Băsescu a relatat

„Pentru că eu am împiedicat achiziția a două nave tip Mistral, de la francezi, de către Rusia. Una se numea Sevastopol, iar cealaltă Vladivostok. Sevastopol era navă de desant pentru Marea Neagră și este clar că era pentru zona Odesa“, a punctat Traian Băsescu.

„Ne puteți relata episodul discuției cu Nicolas Sarkozy, care era președinte atunci?“, a insistat Silviu Mănăstire.

„Exact când mă certam cu el, s-a văzut și la televizor“, a continuat Traian Băsescu.

„L-am rugat să îmi spună dacă e adevărat că se construiește Sevastopol. Nava era deja pe punctul de lansare la apă, la Saint-Nazaire. A fost văzută nava. Când ne-am interesat, am aflat că e pentru Rusia, ceea ce ne-a întors pe dos. L-am rugat pe Sarcozy să rezolve problema, nu s-a putut. Atunci l-am invitat pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, i-am spus care e povestea, i-am spus riscurile și, până la urmă nu s-au mai vândut rușilor, ci Egiptului. Americanii au intervenit și au și finanțat cumpărarea de către Egipt a celor două nave“, a spus Traian Băsescu.

„Aceste nave erau construite de o companie privată franceză?“, a întrebat Silviu Mănăstire.

„Statul francez a primit comandă. Era o comandă de stat, de la Moscova la Paris. Navele tip Mistral au pe ele 16-18 elicoptere de atac și 500 de militari de desant“, a replicat Traian Băsescu.

„Deci ăsta e motivul pentru care rușii nu pot face desant în Odesa“, a continuat Silviu Mănăstire.

„Nu au nava potrivită. Una era o navă care avea 16-18 elicoptere de atac ce protejau trupele care debarcau și alta e o navă cu care nu poți proteja trupele care debarcă. Au încercat rușii și nu au reușit“, a mai spus fostul președinte.

 

