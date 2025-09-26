Vineri seară, la postul de televiziune România TV, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat importanța alegerilor parlamentare din stânga Prutului, care vor avea loc duminică, 28 septembrie 2025. În opinia acestuia, bătălia este una decisivă și va stabili traseul Republicii Moldova pentru următorii 50 de ani, pro-vest sau pro-est.

„E vorba de PAS, partidul Maiei Sandu, și Blocul Socialiștilor, care e format din partidul lui Dodon, partidul lui Voronin, partidul lui Tarlev și partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah. Blocul Socialist vrea resupunerea Moldovei către Moscova, în timp ce PAS-ul e pro-european“, a spus Traian Băsescu despre forțele care se confruntă duminică la Chișinău.

Diaspora Republicii Moldova poate face diferența

El a adăugat că o Republică Moldova căzută în mâinile forțelor proruse ar crește insecuritatea atât pentru Ucraina, cât și pentru România, iar investitorii străini vor deveni sceptici atunci când vine vorba de țara noastră.

„Anul trecut, Maia Sandu a câștigat la limită alegerile, cum le-am câștigat eu în 2009. A pierdut în țară, dar votul din diaspora a făcut-o victorioasă. Referendumul pentru direcția Republicii Moldova către Uniunea Europeană sau către Moscova, a fost pierdut în țară, dar câștigat cu votul diasporei. Acum, cei circa un milion de cetățeni ai Republicii Moldova, care sunt și cetățeni români și care formează diaspora europeană a Republicii Moldova au o obligație formidabilă, să meargă la vot, pentru că va fi determinant în stabilirea a ceea ce va face Republica Moldova în următorii 50 de ani, se predă lui Putin sau merge către Bruxelles. Dacă PAS nu va câștiga, soluția va fi un guvern socialist, supus Moscovei, o majoritate parlamentară supusă Moscovei, iar de aici vor fi efecte de insecuritate pentru România, pentru Ucraina, fiindcă oricând o putere socialistă poate chema Moscova să facă o bază militară în Republica Moldova“, a explicat fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Chirieac: Dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vor veni marionetele lui Putin

Prezent în platoul România TV, Bogdan Chirieac, analist politic, a confirmat că îngrijorările fostului președinte sunt cât se poate de reale, iar o majoritate parlamentară la Chișinău ar crea enorm de multe probleme României.

„Noi avem o graniță moale, care e Marea Neagră, o zonă de război, nu de conflict. Poate că și doamna Ursula von der Leyen nu a fost întâmplător la Constanța“, a zis analistul politic Bogdan Chirieac.

„Gândiți-vă că iese și gazul din Marea Neagră în 2027, nu știu care e securitatea pe care suntem capabili să o asigurăm sau nu acolo.

L-am auzit pe președintele Băsescu - îmi e teamă că sunt de acord cu domnia sa - spunând că la Chișinău vor veni, dacă vor câștiga socialiștii, marionetele lui Putin.

Dacă se întâmplă acest lucru, granița noastră moale cu spațiul ex-sovietic se extinde și cu granița cu Republica Moldova. Să ai marionetele lui Putin peste Prut, cu tot războiul hibrid care se desfășoară, vom fi într-o situație imposibilă. Noi nu am știut ce să facem cu drona care a stat 50 de minute în spațiul aerian al României“, a zis Bogdan Chirieac.

„Putin va dansa și militar imediat ce i se ivește ocazia“

Analistul politic a arătat, de asemenea, că Republica Moldova este un stat nesustenabil care trăiește din ajutoarele primite din partea României și Uniunii Europene, iar o eventuală guvernare prorusă ar putea afecta aceste legături vitale pentru cetățenii din stânga Prutului.

„Un eventual guvern prorus la Chișinău va încerca să provoace România în toate felurile. În opinia mea, Republica Moldova nu este viabilă economic și depinde de mai multe lucruri. Dacă se întâmplă acest lucru, ce facem, tăiem gazul și electricitatea Republicii Moldova?“, a întrebat analistul politic.

„Pentru România, un guvern socialist și o majoritate socialistă în Parlamentul de la Chișinău înseamnă o frontieră nesigură, dar nu numai pentru noi. Ce investitori mai vin când știu că ai pe toată frontiera de est o țară care, prin comportament, este ostilă României? Credeți că Putin nu va dansa și militar imediat ce i se ivește ocazia? Cu certitudine o va face“, a completat Traian Băsescu.