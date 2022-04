Băsescu își caută apartament: ”Trebuie să îmi și convină financiar!” Are o precizare și despre dosarul de la Parchet

„Unde să merg?! Caut apartament! Asta fac!”, a spus Traian Băsescu, luni, 4 aprilie, răspunzând astfel unei întrebări din partea jurnaliștilor.

„Nu m-am gândit (n.r. la o anumită zonă), trebuie să îmi și convină financiar. Sunt multe lucruri. Să vedem, pentru că, după ce îl iei, trebuie și mobilat”, a adaugat Traian Băsescu.

„În orice caz, legat de dosarul de la Parchet, nu mă voi prevala de imunitate parlamentară. Imediat ce sunt chemat, mă voi duce”, a mai spus Traian Băsescu. Reacția vine în contextul în care Parchetul General a demarat o anchetă in rem pentru fals în declarații.

În iulie 2020, Grupul de Investigaţii Politice, condus de Mugur Ciuvică, anunţa că a formulat la Parchet o plângere penală împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu, pentru fals în declaraţii, abuz în serviciu şi înşelăciune. „Traian Băsescu a declarat pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea în 2004 și 2009, când a candidat la alegerile prezidențiale, în 2016, când a candidat pentru Parlamentul României și în 2019, când a candidat pentru Parlamentul European”, anunța GIP.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, pe 23 martie 2022, că nu admite recursul fostului președinte Traian Băsescu la decizia prin care a fost declarat colaborator al Securității. Hotărârea este definitivă.

Băsescu: Nu am nici măcar un coteț de găini în străinătate

Despre averea sa, săptămâna trecută, Traian Băsescu spunea că nu are proprietăți, „banii pe care i-am avut i-am băgat în titluri de stat”. „Nu am nici măcar un coteț de găini în străinătate, tot ce am este în România. Nu am niciun leu în străinătate. Banii de la Parlamentul European, care nu sunt puțini, îi administrez prin BCR și prin Banca Transilvania. Niciun leu, niciun euro nu am investit în afara României. Tot ce am investit a fost în lei, în euro și în dolari în titluri de stat”, declarase Traian Băsescu.

