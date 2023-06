Balanța între muncă și viață socială. Cum ajung românii din străinătate la epuizare / video

„Muncim, probabil că în altă țară, mai mult decât în România. Ajung românii de acolo la fenomenul de epuizare?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Ajung. Ideea este că noi nu am primit educația necesară cu privire la balanța între muncă și viață socială. Noi nu am învățat în România despre așa ceva. Noi venim, ne bucurăm foarte mult că facem bani, strângem sume exorbitante, muncim, limităm mâncarea, limităm transportul, limităm orice ar putea contribui la binele nostru, la sănătatea noastră și ne axăm doar pe acest punct.

O chestiune pe care bărbații o întâmpină fără să vorbească despre ea: bărbații nu au voie să se plângă că nu pot, că nu fac față, că nu sunt capabili, că nu au pregătirea necesară. La noi există un lucru: trebuie să te pricepi la orice pentru că face parte din educația cu care am venit din trecut.

Muncim foarte mult și, la un moment dat, bineînțeles că lipsa de somn, orele multe de muncă, lipsa unei alimentații corespunzătoare, a unui timp în care corpul tău trebuie să facă altceva și nu ceea ce faci zi de zi, asta face de multe ori „crush” și de acolo începem să cheltuim tot ceea ce am strâns și am acumulat în trecut.”, a spus Cristian Stîncanu.

„Exact, este un fenomen foarte des întâlnit. Românii nu știu ce este această epuizare, știu că se simt obosiți, că muncesc foarte mult, însă nu înțeleg că este un întreg proces care în acel moment se întâmplă cu ei și pur și simplu nu înțeleg prin ce trec. Este încă un răspuns pe care l-aș adăuga la întrebarea „Cât ne costă milioanele de euro”, sănătate ne costă, sănătatea românilor.”, a completat Gabriel Nuță-Stoica.

„E un lucru care poate ar trebui punctat sau poate mediatizat foarte mult și poate nu ne-ar strica puțină educație cu privire la ceea ce înseamnă raportul între muncă și repaus. Chiar dacă momentan avem ideea că am câștigat acum, sau câștig în acest an foarte mulți bani pentru că am găsit un serviciu foarte bun, ar trebui să înțelegem că avem nevoie să fim capabili să lucrăm până la 60, 70 de ani, nu să lucrăm 10 ani în care să câștigăm foarte mulți bani, dar după să avem o calitatea a vieții scăzută, care ne poate scoate total din câmpul muncii.

Credeți-mă, știu foarte bine ce vorbesc, mai ales că e un proverb românesc care spune că tot pățitul e priceput.”, a spus Cristian Stîncanu.

