Avocatul Toni Neacșu: Un Guvern demis poate funcționa câteva luni

„Întrucât văd că există confuzii, evenimentele politice din ultimele zile pun în discuție, din punct de vedere constituțional, două aspecte distincte în funcționarea Guvernului:

1. Moțiunea de cenzură se referă la retragerea încrederii acordate Guvernului, deci la demiterea sa.

Un Guvern demis prin moțiune de cenzură își va exercita în continuare un mandat, restrâns, până la dată numirii noului Guvern. Un Guvern demis poate funcționa luni de zile dacă criza politică nu decelează o majoritate parlamentară. Nu are legătură cu termenul de 45 de zile de care se tot aude.

Moțiunea de cenzură este principalul instrument al democrației constituționale, nu poate fi blocată administrativ și odată declanșată (prin simplă ei înregistrare la secretariatul parlamentului) nu mai poate fi oprită până la votul final. Termenele și procedura sunt prevăzute în Constituție, în Regulamentul Parlamentului și în Codul administrativ și sunt obligatorii: se depune în Parlament, se comunică Guvernului în aceeași zi, se citește în Plen în 5 zile de la depunere și se votează propriu zis nu mai devreme de 3 zile după acest moment.

2. Demisia în masă a miniștrilor USR și revocarea lui Stelian Ion aduc în discuție o problemă juridică distinctă, remanierea Guvernului.

Obligația este de a se numi noi miniștri plini, dar doar pentru posturile vacante. Propunerile se fac Parlamentului întrucât s-a schimbat configurația politică a Guvernului, astfel încât fiecare nou ministru propus trebuie aprobat nominal. În principiu nu se acordă un nou vot pentru întreg Guvernul ci doar pentru posturile vacante. Până la numirea noilor miniștri ministerele sunt conduse interimar, dar nu mai mult de 45 de zile, cu posibilitatea numirii apoi a altor interimari. În situația vacantării unor posturi de ministru Codul administrativ prevede termene stricte în care trebuie numiți noi miniștri”, a scris, pe contul de Facebook, avocatul Toni Neacșu.

Demisii marți dimineață

Amintim că vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la cabinetul premierului.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris, pe Facebook, Dan Barna.