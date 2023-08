Autorităţile din Atena ar putea decide limitarea vitezei în oraş la 30 km/h

Conform primarului, "în Atena traficul este insuportabil, şi devine din ce în ce mai rău de la un an la altul. O schimbare este necesară imediat. În discuţia cu ministrul Transporturilor, Christos Staikouras, am propus o politică publică cu 16 puncte pentru a rezolva această problemă. Printre altele, căutăm crearea unei singure agenţii de control, implementarea de politici adecvate, dar şi o serie de reglementări pentru demonstraţii, etc. Cu un plan bun şi cu acţiuni complementare, putem aduce ordine într-un trafic de haos".

Scopul este schimbarea sistemului de management al traficului, pentru a nu degrada şi mai mult viaţa atenienilor, scrie Greek City Times.

Una dintre propunerile primarului Atenei este reducerea unei limite de viteză de 30 km/h, pentru a creşte nivelul de siguranţă al pietonilor, bicicliştilor şi motocicliştilor. Măsura se aplică deja în alte oraşe europene, precum Paris sau Bruxelles.

Totuşi, nu este vorba de întregul oraş, ci doar de unele străzi.

În 2022, Comisia Europeană încuraja statele membre să limiteze viteza la 30 km/h în zonele urbane, pentru a reduce accidentele grave.

Statisticile arată că în ultimii zece ani, în Uniunea Europeană, 5.700 de copii şi-au pierdut viaţa în accidente de circulaţie, atât ca pietoni, cât şi ca pasageri în maşină, dar neasiguraţi în scaune speciale. Limitarea vitezei la 30 km pe oră în zonele centrale din marile oraşe este o măsură pe care tot mai multe comunităţi o aplică, spune Teodora Călinescu, expert al Consiliului European pentru Siguranţa Transporturilor din cadrul Comisiei Europene. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News