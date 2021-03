Aurelian Temișan, prima reacție despre divorțul de Monica Davidescu: Știu ce fac

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, "divorțul anului". Dani Oțil a rămas mut, în direct: L-a apucat nebunia

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au vorbit într-o emisiune online despre zvonul potrivit cărora divorțează. Cei doi actori au lămurit întreaga situație.

Totul vine după ce ieri, Monica Davidescu l-a șocat pe Dani Oțil, în emisiunea "Neatza cu Răzvan și Dani", atunci când a spus că "a primit o săptămână de muncă și un divorț", la întrebarea ce a primit de 1 și 8 martie de la soțul ei, Aurelian Temișan.

Deși a clarificat în emisiune situația, spunând că totul face referire la o piesă pe care a terminat-o, mulți au rămas cu gândul că cei doi divorțează.

La câteva ore de la declarația cu subînțeles, cei doi soți au specificat că sunt împreună de 26 de ani și căsătoriți de 15 ani.

"Doamne, iartă-i că ei știu ce fac de 25 de ani în viața mea", a spus Aurelian Temișan, în glumă.

Aurelian Temișan, despre căsnicia cu Monica Davidescu

"26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, după care în trei, dar în aproape toți anii cu animaluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreuna în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat și am fost aplaudați… dar cel mai important e că am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună.

Să tot fim! Cu voi în preajmă, să vă bucurăm ca până acum și să simțim că mai vreți… și mai vreți… și mai vreți…", a scris vedeta la începutul anului.