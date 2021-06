Astrogramă Klaus Iohannis. Daniela Simulescu: "Orice emoţie pe care o simte, o trece printr-un filtru. Nu spune nimic până nu are răspuns la orice întrebare"

"Avem de-a face cu un nativ în Gemeni. Asta îi dă zodia şi caracteristicile generale, ce împarte cu toţi Gemenii din lume: nevoia de cunoaştere, nevoia de a gândi foarte mult, de a fi o persoană foarte raţională. nevoia de a învăţa foarte multe lucruri şi de a învăţa şi pe alţii. Persoanele cu Soarele în Gemeni sunt persoane care se adaptează uşor la situaţii, sunt persoane care ştiu să poarte discuţii cu oricine, pentru că reuşesc să treacă de la un om la altul şi ştiu să discute despre diverse. Persoanele cu Soarele în Gemeni au mare nevoie de schimbare, au nevoie tot timpul să se îmbunătăţească, au nevoie să citească, să îşi pună curiozitatea la muncă. Dar asta toţi Gemenii o au!", a declarat Daniela Simulescu.

"La domnul preşedinte, în momentul naşterii, Luna era în Fecioară, ceea ce înseamnă că pe dinăuntru totul este foarte calculat, foarte organizat şi foarte disciplinat. Aceşti oameni au un tabel interior şi dacă nu e totul foarte pus la punct, ei nu se simt bine. Luna aceasta este 'micul Klaus Iohannis', care îl face să facă lucrurile într-un anumit fel. Luna în Fecioară este nemaipomenită pentru profesori de ştiinţe exacte, de aceea au şi nevoia de a găsi o structură, de a vedea lucrurile fixe, de a merge spre logică. Tocmai de aceea, el îşi va lua mereu timpul pentru a face toate calculele, înainte de a spune ceva, înainte de a face ceva. Dl Iohannis are el însuşi un profesor de fizică, de matematică, în interior. Dacă îi dai o problemă, are nevoie să o structureze, să o desfacă, pentru a-i găsi rezolvarea. De aceea, dl preşedinte este o persoană foarte practică şi pragmatică. Orice emoţie pe care o simte o trece printr-un filtru, are o sită raţională prin care analizează orice din acea emoţie. Îi plac lucrurile care trebuie rezolvate, dar are nevoie de timp, pentru că îşi pune foarte multe întrebări. Şi până nu găseşte răspuns la orice întrebare, nu va spune nimic", a mai explicat astrologul DC NEWS.

"Klaus Iohannis, introvertit. Gândeşte şi comunică precum un Rac"

"În cazul domnului preşedinte, Mercur era în Rac la momentul naşterii, ceea ce înseamnă că este foarte introvertit, gândeşte şi comunică precum un rac. O persoană cu Mercur în Rac are nevoie să comunice doar atunci când ştie că lucrurile sunt corecte şi nu afectează pe nimeni într-un mod incorect. O astfel de persoană vorbeşte mult cu el, are o lume interioară fantastică. E ca şi cum este şi profesorul şi elevul. O persoanză cu Mercur în Rac este foarte introvertită, dar caută soluţii de fiecare dată, ca să fie bine pentru toată lumea", a completat Daniela Simulescu.

