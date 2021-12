Arnold Schwarzenegger a DIVORȚAT oficial de Maria Shriver, după ZECE ani: Cel mai mare EȘEC al meu! Nu există scuze și îmi asum

Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 74 de ani, și Maria Shriver, în vârstă de 66 de ani, au divorțat oficial, după zece ani de negocieri și după o relație ce data din anul 1986.

Separarea celor doi a fost cauzată de infidelitatea celebrului actor, care ar fi înșelat-o pe Maria Shriver cu o menajeră. Mai mult, în urmă cu zece ani, Maria Shriver a aflat că Mildred Patricia Baena a născut un copil, cel al lui Arnold Schwarzenegger.

Inițiativa divorțului a venit de la fosta parteneră a actorului, care a decis ca într-un final să spună capăt relației. Aceasta a depus cererea inițială de divorț în iulie 2011.

Soții Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au crescut împreună patru copii: Katherine (32 de ani), Christina (30 de ani), Patrick (28 de ani) și Christopher (24 de ani), care au fost distruși de decizia părinților lor.

Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver au avut de împărțit aproximativ 400 de milioane de dolari.

Schwarzenegger susține că divorțul e cel mai mare eșec al vieții lui

Starul din "Terminator" a descris despărțirea de Maria Shriver drept "cel mai mare eșec" al său, asumându-și vina în totalitate.

Presa americană susține că despărțirea dintre celebrul actor și soția sa a fost mediată inițial de un judecător privat, însă era nevoie de o confirmare oficială pentru ca divorțul să intre în sistemul judiciar.

În luna mai 2011, la scurt timp după ce Arnold Schwarzenegger și-a încheiat ultimul mandat de guvernator al Californiei, Los Angeles Times a dezvăluit pentru prima dată că are un fiu, Joseph, cu Mildred Patricia Baena. Joseph s-a născut la doar o săptămână după ce Maria Shriver l-a născut pe mezinul cuplului oficial, Christopher, în 1997.

"După ce am părăsit biroul guvernatorului i-am spus soției mele despre acest eveniment, care a avut loc acum peste un deceniu. Nu există scuze și îmi asum întreaga responsabilitate pentru durerea pe care am provocat-o. Mi-am cerut scuze Mariei, copiilor mei și familiei mele. Îmi pare cu adevărat rău", a declarat actorul american Arnold Schwarzenegger, pentru The Times.

Maria Shriver este jurnalistă, filantropă și membră a clanului Kennedy.

