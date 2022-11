Mormântul pierdut al Cleopatrei. Arheologii sunt la un pas să îl găsească. "Va fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI"

Un tunel misterios descoperit sub un templu egiptean ar putea duce la mormântul de mult pierdut al Cleopatrei. Pasajul de 1463 de metri care are aproximativ 2 metri înălțime a fost dezgropat de un grup de arheologi care l-au numit drept un "miracol geometric", scrie The Sun.

Descoperirea a făcut parte din misiunea arheologică a Universității din San Domingo, condusă de dr. Kathleen Martinez. Săptămâna trecută, Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților a anunțat descoperirea, dezvăluind că Martinez și echipa ei au găsit tunelul lung de 1463 de metri.

"Va fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI"





A fost găsit sub pământ "în timpul săpăturilor arheologice ale misiunii în zona Templului Tapozeries Magna, chiar la vest de Alexandria".

De ani de zile, Martinez a crezut că ultimul faraon a Egiptului, Cleopatra, ar fi putut fi înmormântată în templu, alături de iubitul ei Mark Antony. Vorbind pentru Heritage Key, Martinez a spus: "Acesta este locul perfect pentru mormântul Cleopatrei. Dacă există o șansă de unu la sută ca ultima regină a Egiptului să poată fi înmormântată acolo, este de datoria mea să o caut. Dacă descoperim mormântul... va fi cea mai importantă descoperire a secolului XXI. Dacă nu descoperim mormântul... am făcut descoperiri majore aici, în interiorul templului și în afara templului".

Ipoteze despre locul în care ar fi putu fi înmormântată Cleopatra





Cleopatra a VII-a s-a născut în 70 sau 69 î.Hr. și a condus Egiptul ca co-regent timp de aproape 30 de ani. După moartea ei, Egiptul a fost anexat de conducătorii săi romani, punând capăt efectiv Imperiului Egiptean Antic, vechi de 3.000 de ani. Faraonii au construit adesea morminte uriașe pentru a fi îngropate, dar având în vedere statutul ei de prizonieră a Romei la momentul morții ei, este probabil că Cleopatra a primit o înmormântare liniștită într-un mormânt auster.

Cleopatra, ultima regină a Egiptului, este una dintre cele mai faimoase femei conducătoare din istorie, dar locul ei de odihnă rămâne un mister nerezolvat. Unii experți cred că frumoasa seducătoare a fost înmormântată în Alexandria, unde s-a născut și a domnit cea mai mare parte a vieții ei. Alții sugerează că a fost înmormântată pe locul antic al Taposiris Magna.



Aflat la 30 de mile de Alexandria, orașul din jurul templului cu același nume a fost un oraș-port proeminent în timpul Cleopatrei. Citând studii preliminare, Ministerul a susținut că tunelul este ciudat de similar cu tunelul Eubilinos din Grecia – care a servit drept apeduct – totuși cel egiptean este mai lung.

Ce au descoperit până acum arheologii în tunelul misterios





Ministerul a descris descoperirea drept un "miracol geometric". În interiorul tunelului, arheologii au găsit două statui "strălucitoare".



"Una dintre ele aparține unei persoane din epoca eroică, iar cealaltă este probabil o statuie a Tatălui Vrăjitorului", a spus Ministerul.



Martinez a declarat pentru LiveScience.com că au găsit, de asemenea, monede și rămășițe de statui ale zeităților egiptene în tunel. În săpăturile și sondajele lor, arheologii au descoperit că o parte a tunelului a fost "scufundată sub Mediterana", potrivit Ministerului.

