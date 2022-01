”Arăți ca o SORCOVĂ”. Maia Morgenstern: Ar fi trebuit să mă simt rușinată, jenată de exagerare și de prostul gust

”"Gătită ca o Sorcovă" Ar fi trebuit să mă simt rușinată, oarecum jenantă de exagerare. Și de prostul gust de care dădeam dovadă în alegerea îmbrăcăminții. Și a podoabelor. Poate și a machiajului?!? Îmi plăcea. Îmi place. N-am/n-aveam eu mare lucru, da-mi plăcea. Să le atârn pe toate de mine. Le potriveam (vorba să fie!) cum credeam eu. Cum îmi era mie drag. Sau chef. "Arăți ca o Sorcovă!" mi se reproșa nu de puține ori. Mă certau, dar eu nu mă simțeam certată. Nici cu mine, nici cu/de alții. Gătită ca o Sorcovă?!?! Și ce-i rău în asta?!? Sorcova e frumoasă. Cred. Și mai ales cred(eam) că Sorcova e veselă. Mai cred și acum... Nu sunt în București. Sunt cumva mai departe, dar nu foarte departe. Pe 1 ianuarie am încercat să merg cu Sorcova, să sorcovesc prietenii. N-am găsit Sorcova. E posibil așa ceva?!? Nicăieri de cumpărat Sorcova. Ce-i drept, m-am trezit și eu târziu (la propriu și la figurat), dar...cum să rămân eu fără Sorcovă? Asta nu s-a întâmplat de când mă știu! Sursă de venit(uri) proprii. De care puteam să dispun cum doream, fără discuții. La propriu. Ba, odată le-am propus părinților să plec cu Sorcova prin august... că-i auzisem că aveau necazuri cu banii. În fine, nu mă las io. Am luat (cumpărat) binișor o floare, ceva cu tija lungă , tare, lemnoasă... și am confecționat SINGURĂ niște flori sau funde din poleială, staniol, hârtie colorată. Creponată, ca pe vremea mea, nu se mai găsește. Și... gata Sorcova!!! Sorcova vesela... Să trăiți, să-îmbătrâniți Ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir...” a scris actrița Maia Morgenstern, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a primit peste o sută de reacții la mesajul său. Printre comentarii, s-a numărat și cel al Cristinei Vlaicu, artistă la Opera Națională Română din Timișoara. ”A fost o onoare să împărțim scena cu d-voastră!!!! La mulți ani!!” i-a scris Cristina Vlaicu. Lucian Sabados, fostul director al teatrului ”Toma Caragiu”, i-a transmis: ”Ești nemaipomenită! La anul primești comenzi pentru confecționat sorcove? Îți urez din suflet ca în 2022 să te însoțească aceeași bucurie de viață, de prietenie, de Teatru, și energia asta pentru care sunt putin invidios! Sănătate, glorie și iubire, Maia!”.

