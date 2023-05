Apartamentele care nu mai valorează nimic. Proprietarii au plătit pe ele chiar şi un milion de euro

Localizate în Camden, partea de nord a Londrei, apartamentele au fost catalogate drept "neipotecabile" din cauza numărului mare de defecte. La doar câteva luni după ce primul proprietar s-a mutat în clădire, în urmă cu patru ani, au apărut scurgeri în acoperiş, iar pe scara interioră şi pe terase a început să se adune apă, suficientă cât să provoace adevărate daune în apartamente.

Pereţii interiori şi exteriori au început să crape, iar unele ferestre şi uşi nu au mai putut fi închise sau deschise, din cauza tocurilor umflate. În ciuda nenumăratelor plângeri despre situaţia clădirii, compania de asigurări care a dat o garanţie de 10 ani clădirii nu a plătit daunele, iar viaţa proprietarilor este acum un dezastru.

Un reprezentant al Guvernului a făcut apel la Consiliul Local din Camden să vadă dacă are suficiente motive pentru a da în judecată firma care a construit imobilul, pentru că ar fi dat spre folosinţă în mod iresponsabil o clădire de apartamente care "nu îşi îndeplineşte scopul". Un expert a spus chiar că această clădire este instabilă şi că ar trebui demolată.

"Nu am pierdut doar banii pe apartamente, am putea pierde şi casa"

Proprietarii spun că au plătit deja peste 300.000 lire sterline, taxe judiciare, şi că "trăim în teamă constantă", pentru că ar putea pierde tot ce au.

Daniel Bruce, inginer de software, şi-a vândut start-up tehnologic şi a plătit un avans de 75% pentru un apartament în valoare de 850.000 lire sterline în clădirea din Agar Grove.

"Încercăm de câţiva ani să rezolvăm problema, dar nu ne vine nimeni în ajutor. Suntem victime. Ne-au fost vândute case deteriorate catastrofal şi nimeni nu are grijă de noi. Am ajuns să nu îmi mai suport calculator, pentru că acesta este instrumentul pe care îl folosesc pentru a lupta. A trebuit să devin activist, iar lupta asta a devenit jobul meu full-time. Nu mă consider o persoană emoţională, dar sunt complet distrus. Cineva ar fi trebuit să facă ceva până acum.

Cei care cumpără apartamente în clădiri noi ar trebui să ştie că garanţia lor nu înseamnă nimic şi că ar putea fi imposibil să îşi recupereze banii", a explicat Bruce, conform Daily Mail.

Daniel Bruce şi-a închis unul dintre dormitoarele din casă din cauza unui miros neplăcut, cauzat de putrezirea lemnului din construcţie. Mai multe părţi din tavan au început să cadă în locuinţa sa, iar pereţii sunt crăpaţi.

"Nu îmi mai amintesc când a fost ultima dată când am dormit mai mult de două ore. Treaba asta ne-a paralizat vieţile", a completat inginerul.

Un designer de bijuterii, Alexandra Druzhinin, în vârstă de 49 de ani, a plătit 900.000 lire pe apartamentul ei din aceeaşi clădire, şi spune că trăieşte constant în teamă.

"Trăim constant în teamă. Suntem în capcană, nu avem cum să scăpăm de situaţia asta. M-a secat de puteri problema asta. Nu doar că am pierdut banii pe care i-am dat în achiziţie şi renovarea apartamentului, dar acum riscăm să pierdem totul, pentru că nu ne putem asigura casa", a explicat Druzhinin.

Clădirea a fost catalogată drept improprie pentru locuit în urmă cu doi ani, după verificarea fundaţiei, şi s-a sugerat chiar şi demolarea. Un purtător de cuvânt al Prime Metro Properties, a explicat că "de când au apărut primele probleme la clădire, am cheltuit mulţi bani şi am investit mult timp pentru investigaţii, am încercat să găsim sursa problemelor. Totul fără să cerem bani proprietarilor. Sperăm ca problema să se rezolve şi am informat mereu proprietarii de progresele noastre".

