Ce se întâmplă cu dispozitivele care ar trebui folosite în spitale, la analizele medicale? Cine le operează? Sunt achiziţii de prisos sau există medici specializaţi apţi să lucreze cu ele?

Dr. Adrian Pană a venit cu explicaţii la "Dezbateri în sănătate":

"Ce mă frapează este că aceste aparate au fost luate fără nicio gândire strategică. Adică oricine a putut aplica pentru orice şi în condiţiile astea ne-am trezit că poate cel mai performant mamograf şi cea mai performantă masă de stereotaxie pentru puncţiile necesare în screeningul cancerului de sân le regăseşti într-un spital orăşenesc cum e Hârşova sau un spital municipal cum e Orăştie şi bravo lor că au făcut lucrul ăsta! Dar, pe de altă parte, nu le regăseşti la Institutul Oncologic Bucureşti, la Institutul Oncologic Cluj Napoca sau Institutul Regional din Iaşi. Întâmplător, în cele două settinguri există medici care le pot folosi" a spus dr. Pană.

Val Vâlcu: Prin anii '90 un donator adusese un RMN undeva la Bechet şi, evident, nu era medic radiolog să-l folosească.

Dr. Adrian Pană: Şi prin 2000 am avut achiziţii care au stat în cutii. Dacă vă aduceţi aminte reportajele cu aparatele pe care a plouat 3-4 ani de zile în curtea spitalului pentru că nu aveau cameră specifică unde să le instaleze.

Val Vâlcu: Da... şi istoria ecografului pe care îl ţinea şeful de secţie sub cheie şi doar el făcea ecografii sau alte intervenţii "spectaculoase." Dacă te uiţi la Chicago Hope sau alte filme ca ER (Camera de gardă) îţi spui - De ce nu e şi în România ca acolo? Dar dacă te uiţi de la ce am plecat, adică la Spitalul Colţea unde era un defbrilator şi un pom perfuzor la două etaje iar analizele se făceau ca-n secolul al XIX-lea... am evoluat foarte mult.

Dr. Adrian Pană: Incontestabil! Ceea ce ne lipseşte în continuare e să reuşim să aşezăm lucrurile astea într-o manieră mai integrată astfel încât pacientul să aibă acces mai rapid la ceea ce-i trebuie. Sunt lucruri care nu sunt esenţiale, ele există şi pot fi folosite ca şi comodităţi. Dar sunt lucruri care sunt absolut esenţiale şi care ar trebui să fie folosite permanent.

