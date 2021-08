Antonia, anunț despre fiica ei și a lui Vincenzo Castellano. Ce se întâmplă cu Maya

Nu mai este un secret că Antonia a trecut printr-un divorț lung, complicat și dureros, în care a fost nevoită să stea departe de fiica sa, Maya.

De curând însă, după multe lupte, divorțul dintre artista și Vincenzo Castellano s-a pronunțat după 7 ani, iar cei doi au luat decizia în ceea ce o privește pe fiica lor, care trăiește în Italia la tatăl său.

Acum, iubita lui Alex Velea a dezvăluit ce a stabilit cu Vincenzo Castellano, după ce toate formalitățile au fost încheiate.

Ce decizie au luat în privința Mayei

Întrebată dacă divorțul a schimbat lucrurile în bine între ei și dacă în acest fel Maya va putea veni mai des în România, Antonia a explicat totul.

"Da, chiar s-a încheiat divorțul, inclusiv în acte. Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale", a declarat Antonia, pentru Viva.

Mai mult, întrebată de la câte aniversări ale celei mici a lipsit de-a lungul timpului, Antonia a spus ferm că nu a lipsit de la niciuna.

"Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea", a mai spus ea.

Alex Velea, oficial în actele proprilor copii

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în 2011 și împreună au o fetiță, Maya. În anul 2013, cei doi s-au despărțit, iar de atunci a început o luptă continuă în tribunale pentru procesul de custodie al fetiței și pentru cel de recunoaştere a paternităţii lui Alex Velea pentru cei doi băieţi, Achim și Dominic.

În cele din urmă, procesul de divorț a fost finalizat, iar în aprilie 2019, instanţa l-a recunoscut pe Alex Velea ca fiind tatăl celor doi băieți.

În iulie, Alex Velea a reuşit să-şi treacă numele şi în actele copiilor.

De curând, artista a făcut o ședință foto specială cu fiica ei, care este leită artistei și este de o frumusețe răpitoare, motiv pentru care Antonia a făcut și câteva declarații incredibile despre toți anii în care a stat departe de Maya.

"Era una dintre dorințele mele să fac această ședință foto cu Maya și să fie și coperta VIVA! În sfârșit se întâmplă și nu pot decât să fiu fericită. Au ieșit niște fotografii speciale pentru mine, de suflet, și mă bucur că Maya are prima ei copertă! Atmosfera a fost fun, relaxată, am lucrat cu echipa mea, cu care lucrez aproape de fiecare dată, așa că totul a mers rapid, am terminat fotografiile în aproximativ două ore, dacă rețin bine. Această ședință foto va rămâne între acele shooting-uri importante și speciale în viața mea", a declarat Antonia pentru sursa citată.