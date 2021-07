Antonia, primul pictorial cu fiica ei. Cât de frumoasă este Maya, la 11 ani: Este un subiect delicat și dificil pentru mine

Antonia este una dintre cele mai cunoscute artiste din România și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz.

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are doi băieți, pe Dominic și pe Achim, însă puțini sunt cei care îi cunosc trecutul Antoniei și faptul că aceasta mai are o fiică, pe Maya, din căsătoria pe care a avut-o în Italia, cu Vincenzo Castellano.

Ei bine, după despărțirea dintre Antonia și Vincenzo, Maya a rămas în Italia, alături de tatăl ei, lucru care a durut-o pe Antonia și despre care s-a ferit să vorbească în detaliu.

Acum, Maya a crescut, divorțul dintre părinții ei s-a încheiat după ani de zile, iar fetița poate să vină în România să-și viziteze mama și frații, deși înainte doar Antonia era cea care mergea în Italia.

Cu această ocazie, artista a făcut o ședință foto specială cu fiica ei, care este leită artistei și este de o frumusețe răpitoare, motiv pentru care Antonia a făcut și câteva declarații incredibile despre toți anii în care a stat departe de Maya.

"Era una dintre dorințele mele să fac această ședință foto cu Maya și să fie și coperta VIVA! În sfârșit se întâmplă și nu pot decât să fiu fericită. Au ieșit niște fotografii speciale pentru mine, de suflet, și mă bucur că Maya are prima ei copertă! Atmosfera a fost fun, relaxată, am lucrat cu echipa mea, cu care lucrez aproape de fiecare dată, așa că totul a mers rapid, am terminat fotografiile în aproximativ două ore, dacă rețin bine. Această ședință foto va rămâne între acele shooting-uri importante și speciale în viața mea", a declarat Antonia pentur sursa citată.

Antonia, totul despre Maya

Întrebată cum a reușit să-i fie mamă la distanță și să se implice în educația micuței în toți acești ani, Antonia a răspuns emoționată că subiectul este delicat pentru ea și că nu i-a fost deloc ușor.

"Da, de regulă ne vedem în Italia, acolo unde ea locuiește, dar, de ceva timp, poate să vină și ea în România și mă bucur de fiecare dată că, în sfârșit, se întâmplă acest lucru. Este un copil vesel, energic, bun, dar în același timp și sensibil. Cum spuneam, e super pasionată de dansuri, face cursuri de dans, am fost să o văd la competiții de dans. Maya vorbește italiană și engleză.

Este un subiect delicat și dificil pentru mine. Nu a fost deloc ușor să fiu implicată de la distanță în viața și educația ei. Mai ales că era destul de mică. Acum este mai mare și lucrurile, teoretic, sunt puțin mai ușoare, pentru că înțelege altfel totul. Încerc să îi fiu aproape în toate momentele esențiale din viața ei și merg în Italia. În rest, vorbim mult pe online și sunt aproape de ea așa, oricât de complicat este. Și dureros, de cele mai multe ori. Sunt sigură că se vor așeza lucrurile așa cum trebuie.

Înțelege că Vincenzo și cu mine ne-am despărțit, că avem fiecare alte relații, dar că, orice ar fi, ea este copilul nostru. Suntem implicați la maximum în creșterea ei, noi suntem părinții ei, o iubim și vom face orice ca ea să fie fericită!

Am încercat să aduc în discuție acest subiect cu ea, chiar și fără să mă întrebe, pentru că am simțit că e de datoria mea să explic lucrurile acestea, să le audă de la mine și întotdeauna am considerat că o abordare matură și deschisă ajută, chiar dacă e copil. Mereu am fost sinceră și i-am povestit lucrurile așa cum sunt", a mai spus Antonia.

Alex Velea, despre relația cu Maya, fiica Antoniei

Alex Velea a vorbit de curând despre relația pe care o are, de fapt, cu Maya. Potrivit lui, de când a cunoscut-o pe fetiță, și-a dorit ca intre el și cea mică să existe o relație de prietenie, considerând-o fiica lui.

"Nu o văzusem de 6 luni, pentru că noi am plecat din Italia fix cu carantina. Abia așteptam să mergem să o vedem pe Maya. Băieții mereu vorbesc de ea. Nu există cazuri în care să nu amintească de sora lor. Toți abia așteptam să o vedem. O simt ca pe copilul meu și mi-am dorit mult ca și ea să mă accepte ca pe un prieten mai mare.

Sunt fericit că avem genul ăsta de relație și că m-a acceptat în viața ei, iar lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie într-o familie. Am făcut față cu brio și sunt mulțumit de asta. De acum încolo o să mergem și noi, o să vină și ea aici. Gata, a terminat cu divorțul și au ajuns la un numitor comun", a declarat Alex Velea pentru Antena Stars.