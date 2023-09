ANPC lovește din nou la Taverna Racilor. Oprirea temporară și 15.000 de lei amendă ”pe motive... bizare”

Comisarii de la Protecţia Consumatorului au amendat restaurantul Taverna Racilor din Timişoara cu 15.000 de lei şi au dispus oprirea temporară a activităţii, după ce au găsit peşte şi fructe de mare ţinute în condiţii neigienice sau păstrate la decongelat în cutii în care se afla lichid scurs din decongelare. În urma controlului, a rezultat că restaurantul funcţiona fără autorizaţie de la Primăria Timişoara.

În urma controlului au fost găsite mai multe nereguli, susține Protecția Consumatorului.

”Materiile prime (peşte, fructe de mare) 271 kg depistate in spaţiile de depozitare, păstrare- spaţii frigorifice şi congelator lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele în afara datei limită de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023. Parte din acestea erau păstrate la decongelat în cutii din plastic cu capac, in lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizația sanitar-veterinara şi pentru siguranța alimentelor in condiţiile de temperatură de refrigerare(toate produsele fiind congelate). Nu se respectă vecinătăţile în spaţiile de depozitare, ouăle nu erau curăţate şi dezinfectare corespunzător, prezentând urme biologice. Întreg spaţiul de preparare, servire si depozitare era igienizat necorespunzător(insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltraţii de umezeală şi porţiuni lipsă. Nu se respecta condiţiile de păstrare-depozitare recomandate de producător. Au fost identificate preparate cu modificări organoleptice şi impurităţi în conţinut”, arată sursa citată.

În urma controlului a fost dată o amendă de 15.000 de lei şi un avertisment. De asemenea, a fost dispusă măsura opririi temporare a serviciilor, până la remediere şi oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea de la consumul uman al produselor neconforme, arată g4media.

Taverna Racilor din Timişoara a răspuns în urma acestor informații printr-un video pe TikTok

„Cum era de așteptat astăzi și noi la Timișoara am avut un control din partea ANPC și ne așteptam totodată să ne închidă, bineînțeles, de fapt să ne suspende activitatea, pe motive... bizare să zic așa, principalul motiv să vi-l spun și dumneavoastră a fost faptul că noi fierbem caracatița dinainte, adică dacă vreți să mai mâncați caracatiță la Taverna Racilor trebuie să așteptați 4 ore că oamenii nu vor să înțeleagă că acea caracatiță trebuie să se fiarbă 4 ore și nu fierbem 1kg, fierbem o cantitate considerabilă iar după este pusă pe grătar și servită dumneavoastră.” conform spuselor în videoclipul de pe pagina de TikTok Taverna Racilor Timișoara.

#timișoara ♬ original sound - tavernaracilortimisoara @tavernaracilortimisoara Si la timisoara s-a dispus oprirea temporara a activitatii până la remedierea problemelor constatate! Dureaza 1 zi sa punem la punct ce au dorit comisarii ANPC si vom redeschide! Avem o dilema insă:), nu stim ce vom face cu caracatita, deoarce acestia nu ne permit sa o fierbem dinainte deoarece mai apoi aceasta o racim si isi schimba valoarea termica:))! Ne cerem scuze fata de Spania, italia, Grecia si toata lumea că doar noi vom fierbe caracatita corect, si ei nu:) ❤️ #pescobar

