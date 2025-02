Angajații unei primării din Gorj au pus lacătul pe instituție și au plecat acasă pentru că nu s-au înțeles cine să facă focul

S-a întâmplat în Slivilești, județul Gorj. Toți funcționarii primăriei de acolo au decis să pună lacătul pe instituție și să plece acasă, la doar câteva minute după ce au ajuns la serviciu. Motivul este unul incredibil: nu s-au înțeles cine să facă focul în centrală pentru a avea căldură în instituție. Potrivit Gorj TV, fochistul primăriei este în concediu medical.

Dar asta nu este tot. Se pare că după ce primarul le-ar fi comunicat angajaților că va lua măsuri împotriva lor, doi funcționari au chemat ambulanțele pentru a fi duși la spital, acuzând că se simt rău pentru că le-a crescut tensiunea. Alții în schimb, n-au mai venit deloc.

"Mă deranjează atitudinea tuturor funcționarilor publici nimeni nu m-a sunat să mă întrebe de ce nu avem căldură și ce urmează să facem, au luat singuri decizia să plece acasă și să părăsească locul de muncă. Nu mi se pare normal ca un funcționar public cu 20 de ani vechime să-mi închidă ușa în față, să o închidă cu cheia și să nu îi intereseze de cetățenii care plătesc taxe și impozite", a declarat Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești, pentru Antena 3 CNN.

Angajată: A plecat toată lumea, am plecat și eu

Astfel, pentru că era frig, toți angajații și-au încuiat biroul, au chemat angajatul de serviciu și au pus apoi lacătul și pe primărie. Luate la întrebări de jurnaliști două dintre angajatele primăriei au susținut că au decis să plece și ele acasă pentru că a plecat toată lumea, recunoscând totuși că nu este normal să se întâmple așa ceva.

"Ce au decis să facă ceilalți colegi am decis să fac și eu. Am venit, am văzut că este frig, nu s-a făcut foc, a plecat toată lumea, am plecat și eu", a declarat o femeie, angajată în cadrul Primăriei Slivilești.

"Eu am 35 de ani de vechime, nu am făcut-o până acum și acum am ales să o fac pentru că au plecat toți colegii și am decis să plec și eu îmi recunosc greșeala", a declarat o altă angajată.

