Andreea Tonciu, GAFĂ uriașă la TV. Cum i-a putut scrie numele lui CRBL, moment PENIBIL. "Când vorbești cu mine să ridici două degete! / Nu ești bărbat!"

Survivor România a debutat pe 18 ianuarie 2020 și a fost difuzat timp de două sezoane (2020 - 2021) la Kanal D. După doi ani, PRO TV a preluat formatul, iar sezonul trei, Survivor România 2022, este difuzat începând din 16 ianuarie 2022.

Sezonul curent este prezentat de Daniel Pavel, iar marele premiu al concursului este în valoare de 100.000 de Euro.

Andreea Tonciu și CRBL sunt doar două dintre vedetele care fac parte din echipa Faimoșilor de anul acesta.

Și chiar dacă emisiunea nu a început de mult timp, scandalurile și replicile dure au început deja că existe între concurenți.

Andreea Tonciu, gafă uriașă. Cum s-a făcut de râs la TV

Andreea Tonciu a fost protagonista unei scene penibile atunci când nu a știut cum să scrie corect numele colegului ei de echipă, CRBL.

Vedeta a trebuit să scrie numele partenerului ei de echipă, artistul CRBL, însă această sarcină s-a dovedit ceva mai grea decât s-ar fi așteptat.

Momentul în care Andreea Tonciu scrie cu markerul numele colegului ei de echipă pe o bucată de carton a devenit viral pe rețelele de socializare și mai ales pe TikTok, iar reacția lui CRBL a făcut scena de-a dreptul savuroasă pentru telespectatori.

Astfel, Andreea Tonciu a scris numele exact cum se aude, adică: "CRBEL".

Andreea Tonciu, scandal cu CRBL: "Când vorbești cu mine să ridici două degete! / Nu ești bărbat!"

Faimoșii au pierdut deja trei etape, iar Roxana Ciuhulescu, Andreea Tonciu și CRBL au fost protagoniștii unui schimb dur de replici.

Roxana Ciuhulescu a fost atacată de către CRBL, după ce cântărețul a considerat că acesteia îi lipsește determinarea și dorința de a rămâne în competiție, motiv pentru care a și propus-o pentru eliminare.

Roxana nu i-a răspuns folosind același ton agresiv, iar Andreea Tonciu a intervenit în discuție, vizibil deranjată de atitudinea lui CRBL.

"Roxana e foarte emotivă, nu mai are putere și cred că e singura cu care mă înțeleg de la mamă la mamă. Nu ești bărbat! Noi suntem femei… ia-te de bărbați dacă ești șmecher. Nu mai țipa la mine! De aia te-am votat! Nu permit nimănui să vorbească așa cu mine. Dacă vrea, să se creadă șef la el acasă. Eu am venit aici cu inima deschisă", a spus Andreea Tonciu.

CRBL: De ce să nu țip? De ce te bagi tu în discuția mea cu Roxana? Cu mine nu merge. Când vorbești cu mine să ridici două degete! Nu am făcut-o cu răutate, eu o respect în continuare pe Roxana Ciuhulescu, dar nu am avut altă opțiune. Xonia arată că vrea. Tu ești cea care are cele mai multe probleme medicale. Nu poți să vrei să vii la Survivor și să nu te aștepți la asta dacă ai probleme fizice. Nu-mi plac oamenii care dau sfaturi și nu pun mâna. Sper să părăsească Faimoșii!

Andreei Tonciu i s-a făcut rău la Survivor

"Simt că mi se taie respirația. Mi s-a înfundat urechea rău de tot", a spus Andreea Tonciu, înainte de a fi dusă la ambulanţă, pentru a primi îngrijiri medicale. Vedeta nu a mai putut intra pe traseu după şi a fost înlocuită de Laura Giurcanu.

Înainte de a pleca spre Republica Dominicană, Andreea Tonciu a fost la mai mulţi medici, inclusiv la unii ORL pentru că a avut o răceală serioasă.

"Pot spune că sunt fericită pentru că aproape mi-am revenit. Mă rog la Dumnezeu să nu fac vreo otită, pentru că așa mi s-a spus de la ORL, că e posibil să fac din cauza presiunii zborului s-ar putea să fac o otită mai severă, dar sper că o să fie totul bine și o să ajung cu bine în Republica Dominicană. Și sper să vă demonstrez tot, vreau să cunoașteți o altă Andreea Tonciu. Vreau să mă cunoașteți exact așa cum n-am mai fost vreodată. Pentru mine este o mare provocare", a spus Andreea Tonciu înainte de plecarea la Survivor.

