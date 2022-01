Andreea Marin, dezvăluire despre Ștefan Bănică Jr, după câțiva ani de la DIVORȚ: E mai bine uneori să rămânem cu...

Ștefan Bănică Jr. și Andreea Marin au fost împreună o lungă perioadă de timp și chiar dacă mulți credeau că povestea lor va dura o veșnicie, cei doi au decis să-și spună adio în anul 2013, menționând atunci că vor fi în continuare niște părinți responsabil pentru fiica lor, Violeta.

Acum, vedeta a fost întrebată dacă ar colabora cu fostul partener de viață, iar răspunsul ei a fost unul neașteptat.

Fără să stea prea mult pe gânduri, aceasta a declarat că ar putea să fie asociată profesional cu tatăl fiicei sale, însă preferă să nu pună în practică această idee.

"Nu am facut altceva decât să ne despărţim în viaţa privată, nu e nicio problemă să colaborăm. Teoretic! Practic nu pot să spun. E mai bine uneori să rămânem cu teoria", a declarat Andreea Marin, la Teo Show.

Mihaela Rădulescu, gata să-și dea DEMISIA pentru Andreea Marin. Îmbrățișarea momentului, după 20 de ani: În sfârșit m-am prins că nu e BĂRBAT! Ești foarte asumată, tată

"Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată"

Aceasta nu a vorbit niciodată despre motivele care au stat la baza despărțirii de artist, deși de-a lungul timpului s-a spus că Ștefan Bănică Jr. ar fi înșelat-o cu actuala sa soție, Lavinia Pârva, lucru declarat chiar de Andreea Marin, în emisiunea lui Denise Rifai.

Cu toate acestea, Andreea Marin a spus mereu că trecutul a fost lăsat în urmă și că în acest moment trăiește doar în prezent și a subliniat faptul că un divorț nu este o dramă.

"Nu e greu să iubești în lumina reflectoarelor. Au fost însă dezavantaje. Când am ieșit cu Violeta din maternitate era să facem accident. Dar nu asta m-a incomodat în căsnicia mea, ci nepotrivirea. Din cea de-a doua căsnicie o am însă pe fiica mea și asta contează cel mai mult. Nu mă uit înapoi.

Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Doi oameni sunt împreună atât timp cât își fac bine unul altuia, construiesc ceva împreună și când nu se mai înțeleg, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum, pentru că pot fi fericiți separat și pot fi total nefericiți dacă ar sta forțat, în continuare, împreună. E o alegere până la urmă! Eu am hotărât să fiu fermă, trăiesc bine și frumos cu cineva, suntem împreună... se întâmplă să nu mai fie așa, ne luăm la revedere", a mai spus ea.

Andreea Marin a făcut anunțul despre fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin a dezvăluit că fiica ei se pregătește să lanseze o melodie. Cu cine va colabora frumoasa Violeta?

Andreea Marin este toată un zâmbet atunci când vorbește despre fiica ei. Violeta are aproape 14 ani și este de o frumusețe răpitoare. Adolescenta a moștenit talentul artistic al părinților și acum se pregătește să se lanseze în muzică. Chiar dacă în urmă cu câteva luni, Zâna spunea că fiica ei își dorește să devină avocat, iată că pasiunea pentru artă a ghidat-o pe tânără spre o carieră muzicală.

Andreea Marin a dezvăluit chiar și cu cine va lansa, Violeta, prima ei piesă. Tânăra a ales să colaboreze cu tatăl ei pentru a lansa o melodie. Chiar dacă nu au dat mai multe detalii despre proiectul muzical, Andreea Marin este entuziasmată de acest lucru.

"E devreme să spun asta, ce carieră va urma fiica mea! E foarte talentată în privința limbilor străine, în muzică. Tocmai a compus o melodie, sper să nu mă certe că am spus asta cu voce tare, pe care o înregistrează împreună cu tatăl ei. Matematica îi place la fel de mult, deci nu știu ce va alege. Dacă o întrebi acum, îți va răspunde că vrea să se facă avocat", a spus Andreea Marin, la Exclusiv VIP

Andreea Marin, despre divorțul de Stefan Bănică Jr

"Știi că se spune că într-o relație există greșeală și din stânga, și din dreapta. Îmi pare rău, n-am greșit. Dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putere să fie bine. Dar până la urmă, în relațiile pe care le avem de-a lungul vieții, e vorba și de potrivire. Nu înseamnă că unul e alb, celălalt e negru, unul greșește, celălalt nu greșește. Pur și simplu, ți se poate părea că e bine la început și, înaintând în relație, să vezi că există nepotriviri peste care nu poți trece", a spus Andreea Marin, în cadrul unui podcast.

Andreea Marin a subliniat faptul că divorțul de Ștefan Bănică Jr. nu s-a produs din cauza ei și că ar fi făcut tot ce i-a stat în putere pentru a salva căsnicia.

O declarație făcută de Andreea Marin în 2010, an în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., despre trădarea persoanei iubite, zguduia atunci showbiz-ul românesc. Andreea Marin spunea atunci: "Da, am fost înșelată, mi-am văzut de drum și am realizat că nici măcar nu e un capăt de lume. Nu e o pierdere în final, ci e o binecuvântare să realizezi cine ești, să te valorizezi așa cum meriți".

Chiar dacă nu e menționat niciodată cine a înșelat-o, la un an de la declarația de mai sus, Lavinia Pîrva era surprinsă de paparazzi intrând în blocul în care Ștefan Bănică Jr. deținea atunci un apartament.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News