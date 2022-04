Andreea Marin, dacă fiica ei și-ar dori operații estetice: „Am avea o discuție foarte serioasă”

Fosta prezentatoare TV a declarat ca deși inițial își va dori să aibă o discuție cu Violeta, răspunsul ei va rămâne de nezdruncinat, întrucât nu își dorește nici pentru ea astfel de intervenții.

„Am avea o discuție foarte serioasă care cred că s-ar termina cu un ”NU”.

„N-aș putea să spun că susțin mamele care se duc cu fiicele de 16,17 ani la estetician, pentru operații de mărire a buzelor, sânilor, modificarea nasului ș.a., dacă nu e o nevoie medicală.”

„Nu sunt de acord nici pentru mine. Nu caut deloc prietenia cu soluțiile invazive, nu mi le doresc pur și simplu.”

„Dacă cineva decide până la urmă să facă, pentru că se simte mai bine astfel, atunci trebuie să fie aproape de naturalețe”, a mărturisit Andreea Marin, pentru Antena Stars.

Andreea Marin este o mamă împlinită

„Am un băieţel în China şi o fetiţă în Kenya.”

„Acum sunt mari şi mă bucur că am putut să pun umărul şi eu, alături de alţi părinţi din întreaga lume care fac asta, la educarea lor, pentru că problema lor mare este lipsa accesului la sistemul de sănătate şi la sistemul educaţional.”

„Practic, dacă nu ai şansa să fii educat aşa cum se cuvine, nu îţi creezi o şansă reală pentru viitorul tău.”

„N-ai cum să creşti. Contează şi unde te naşti”, a declarat Andreea Marin, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Andreea Marin, despre o posibilă sarcină

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Andreea Marin a mărturisit că și-ar mai dori încă un copil.

"Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără.", a spus Andreea Marin.

"Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu că 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(...)Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (...) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine știe, că îmi doresc sa devin din nou mamă. (...) Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mențin tânără, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mamă tânără. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj.", a continuat vedeta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News